Come vedere Gp di Aragon 2019 di MotoGP in TV e streaming gratis

Sarà un fine settimana molto caldo per gli appassionati di motori: oltre al GP di Singapore di Formula 1, si corre anche il GP di Aragona di MotoGP. Il circuito spagnolo accoglierà il motomondiale dal 20 al 22 settembre. A sei gran premi dalla conclusione, la vittoria dell’ennesimo titolo mondiale per Marc Marquez è molto vicina: con quasi 100 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, solo un miracolo permetterebbe al pilota italiano di recuperare lo svantaggio.

Dopo la vittoria di domenica scorsa, Marquez vuole vincere anche nel gran premio di casa. Le prime prove libere, però, hanno mostrato una Honda in leggera difficoltà. Le prime tre posizioni sono occupate dalle Yamaha di Vinales, Valentino Rossi e Quartararo. Solamente ottava posizione per Dovizioso, ancora in difficoltà su una pista che poco si adatta alle caratteristiche della Ducati. Valentino Rossi, invece, sembra essere in gran forma nell’ultimo periodo, grazie anche a una Yamaha che sembra aver trovato il bandolo della matassa. L’obiettivo per il pilota italiano è di salire almeno sul podio.

Il GP di Aragon di MotoGP può essere visto in TV su SkyMotoGP e su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre. Per gli appassionati c’è anche la possibilità di vedere il gran premio in streaming gratis sul sito di TV8 o sull’app SkyGo. Ecco come fare.

GP di Aragon 2019: orario qualifiche e gara

Vista la contemporaneità del GP di Singapore, la MotoGP ha deciso di cambiare orario alla gara della domenica: la partenza è fissata per le 13:00. Per le qualifiche, invece, l’orario è il classico: 14:10 di sabato 21 settembre.

Orario qualifiche GP di Aragona 2019: 14:10 sabato 21 settembre

Orario gara GP di Aragona 2019: 13:00 domenica 22 settembre.

Come vedere GP di Aragona di MotoGP 2019 in TV

Il GP di Aragona 2019 di MotoGP fa parte del pacchetto di gare che TV8 può trasmettere in diretta e in contemporanea con Sky. Per gli appassionati di motociclismo sono due le possibilità per vedere in TV il GP di Aragona: SkySport MotoGP e TV8.

Come guardare il GP di Aragona 2019 di MotoGP in streaming

Per gli abbonati a Sky c’è la possibilità di vedere in streaming il GP di Aragona 2019 di MotoGP su SkyGo, il servizio on demand di Sky. Per utilizzare SkyGo bisogna avere uno smartphone, un tablet o un computer che supporta l’applicazione.

Per seguire il GP di Aragona 2019 in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Nella pagina che si aprirà selezionate SkySport MotoGP e premete sul tasto “Play”: partirò lo streaming del gran premio.

Come seguire il GP di Aragon 2019 in streaming gratis

Anche TV8 offre sul proprio sito internet lo streaming gratis del canale. Non bisogna essere abbonati, né registrati al sito, ma vasta avere un dispositivo connesso a Internet e un browser.

Per vedere in streaming gratis il GP di Aragon 2019 di MotoGP bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi il sito. Nel giro di qualche secondo partirà un media player con lo streaming del gran premio.