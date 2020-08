Come vedere in streaming il GP di Gran Bretagna 2020 di Formula 1

Dopo la settimana di sosta, la Formula 1 riparte con il gran premio di Gran Bretagna 2020, il quarto della stagione. Si corre sul circuito di Silverstone, una delle piste storiche della Formula 1 e su cui si è corso anche il primo gran premio della storia. L’appuntamento è per il weekend del 31 luglio – 2 agosto e anche questa volta si correrà a porte chiuse.

La settimana è iniziata con una notizia shock: la positività al Covid – 19 di Sergio Perez, il pilota messicano della Racing Point che sarà costretto a saltare sia la gara di questo fine settimana, sia la prossima che si correrà sempre sul circuito di Silverstone e il suo posto è stato preso da Hulkenberg. Passiamo ora alla gara: le prime prove libere del venerdì hanno messo in mostra una Red Bull in grande forma, sia con Verstappen sia con Albon. Sugli scudi anche la Racing Point che con Stroll ha fatto segnare il miglior tempo nelle secondo prove libere. La Ferrari, invece, deve ancora una volta fare i conti con problemi meccanici (Vettel non ha praticamente girato) e ptrstazionali. Leclerc è riuscito a far registrare il quarto tempo nelle secondo prove libere, ma la vettura ha ancora grossi problemi d’assetto.

Il GP di Gran Bretagna 2020 è un’esclusiva di Sky che trasmetterà qualifiche e gara in diretta e in esclusiva sui canali SkySport Uno e SkySport Formula 1. Chi non ha un abbonamento alla piattaforma satellitare si dovrà accontentare della differita su TV8, canale gratuito del digitale terrestre. Per gli appassionati è disponibile anche la diretta streaming gratis sul sito di TV8 e su SkyGo.

GP di Gran Bretagna 2020 di Formula 1: orario qualifiche e gara

La differenza di fuso orario non porterà a spostamenti per quanto riguarda le qualifiche e la gara: la partenza è fissata come sempre alle ore 15:00 di sabato e alle ore 15:10 di domenica.

Orario qualifiche GP di Gran Bretagna 2020: sabato 1 agosto ore 15:00.

Orario gara GP di Gran Bretagna 2020: domenica 2 agosto ore 15:10.

Dove vedere in TV il GP di Gran Bretagna 2020 di Formula 1

Il GP di Gran Bretagna 2020, come tutti gli altri disputati finora, è un’esclusiva di SkySport. Per guardare le qualifiche e la gara in diretta bisogna essere abbonati a Sky e collegarsi su SkySport Uno o SkySport F1. Il gran premio verrà trasmesso anche da TV8, canale del digitale terrestre gratuito, ma solo in differita.

Qualifiche GP di Gran Bretagna 2020: SkySport Uno, SkySport F1, TV8 (differita).

Gara GP di Gran Bretagna 2020: SkySport Uno, SkySport F1, TV8 (differita).

Come guardare in streaming il GP di Gran Bretagna in streaming su SkyGo

Se siete in vacanza o sulla spiaggia non vi dovete preoccupare, avete la possibilità di seguire il GP di Gran Bretagna 2020 in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati al satellitare e avere uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet e computer. L’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store, dall’App Store o dal sito di Sky.

Per vedere il GP di Gran Bretagna 2020 bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e poi premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e scorrendo verso il basso si troverà SkySport Uno o SkySport F1. Selezionando uno dei due canali e premendo il tasto “Play” partirà la diretta streaming.

Come vedere in streaming gratis il GP di Gran Bretagna 2020 di Formula 1 su TV8

Chi non ha un abbonamento a Sky non deve disperarsi. C’è la possibilità di vedere il GP di Gran Bretagna in diretta streaming gratis sul sito di TV8, il canale del digitale terrestre. Non bisogna né pagare un abbonamento né registrarsi sul sito, ma solamente avere un dispositivo con un browser e una connessione a Internet.

Per seguire il GP di Gran Bretagna 2020 in streaming gratis aprite un browser e inserite la URL del sito di TV8. Nel giro di qualche secondo si aprirà l’homepage e partirà il media player con lo streaming del gran premio di Formula 1.