Come vedere i like dei post Instagram

1 Ottobre 2019 - Instagram manda in pensione una funzionalità molto utilizzata dagli influencer: il numero di cuoricini ricevuti da un post. Sono spariti, nessuno può conoscere il numero preciso per ogni singolo post. Non si sa ancora se sia una decisione definitiva o temporanea, ma la novità ha già messo in allarme gli utenti, in particolare gli influencer, che proprio grazie a follower e cuoricini hanno fatto fortuna.

Ma perché la società di Mark Zuckerberg ha deciso di oscurare il numero di apprezzamenti sotto le immagini? L’obiettivo è stimolare gli utenti a concentrarsi sulla qualità dell’immagine pubblicata, senza lasciarsi condizionare dai “mi piace” accumulati. L’app aveva già avvisato gli utenti diversi mesi fa, ma i test sono stati ufficialmente avviati anche in Italia la settimana scorsa. La novità riguarda circa un miliardo di utenti che utilizzano costantemente il social network. Fortunatamente nulla è perduto: chi vuol conoscere il numero di Like di un contenuto può ricorrere ad alcuni stratagemmi.

Perché Instagram ha deciso di oscurare i Like?

L’oscuramento dei Like è frutto di una scelta strategica che colpisce influencer, social media manager, personaggi famosi e tutti coloro che usano i social per ottenere successo. Purtroppo, alcuni gonfiano i risultati con pacchetti di Like acquistati ad hoc. Questo comportamento rischia di far risaltare contenuti di bassa qualità, a discapito di quelli che invece meriterebbero più attenzione. Infatti, le persone tendono a dare il proprio apprezzamento a immagini di successo, mentre se un post ha ricevuto una piccola quantità di consensi rischia di passare inosservato. Molti utenti non hanno reagito positivamente alla novità, ma fortunatamente esistono delle soluzioni per raggirare la funzione di Instagram.

Come vedere i like nascosti su Instagram: tutti i trucchi

Il primo modo, e anche quello più efficace ed affidabile, per vedere quanti like ha ottenuto un contenuto è accedere a Instagram tramite il computer. Se invece si vuol avere un’idea generale sulla quantità di persone che hanno apprezzato un contenuto si può toccare la voce “altri” che ha sostituito il numero di Like. Si avrà un elenco completo di tutti gli utenti che hanno messo “mi piace”, e se si è proprietari dell’account si sarà in grado di visualizzare anche il numero preciso di persone. Infine, per rendere noto il numero di like è possibile inviare il link del contenuto ad un contatto WhatsApp, che dovrà aprirlo non con l’app ma con il browser.

Questi trucchi per vedere i cuoricini su Instagram saranno in grado di soddisfare anche i più curiosi. Per il resto non resta che attendere: Instagram potrebbe trasformare quello che sembra un esperimento in una funzione definitiva.