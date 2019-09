Come vedere i Mondiali di Atletica 2019 in streaming gratis ed in Tv

27 Settembre 2019 - Dal 27 settembre al 6 ottobre si disputano a Doha i mondiali di atletica leggera 2019. Si tratta dei primi primi mondiali dell’ultimo decennio senza Usain Bolt, la stella più luminosa dell’atletica leggera del XXI secolo. Senza il fenomeno giamaicano l’attenzione dei media verso la disciplina è un po’ scesa, ma l’attenzione da parte degli appassionati italiani è molto alta, grazie soprattutto a una nuova generazione di atleti che fa ben sperare.

Nei 100 metri maschili ci sarà Filippo Tortu, nuovo primatista italiano dei 100 metri, in grado di battere il record di Mennea che resisteva da diversi decenni. Le attese sull’atleta sardo sono molto alte: l’obiettivo è arrivare almeno in finale. Grande attenzione anche sul salto in alto, con Tamberi tornato finalmente competitivo e in grado di lottare con i migliori. Nelle marcia 50 chilometri femminile riponiamo le nostre speranze nella Giorgi, primatista europea. I mondiali di atletica 2019 possono essere seguiti in TV e in streaming sulla RAI, che ha acquistato l’esclusiva dell’evento. Ecco come fare.

Quando si disputano i Mondiali di Atletica 2019

I mondiali di atletica 2019 si disputano dal 27 settembre al 6 ottobre a Doha.

Gli italiani in gara ai Mondiali di Atletica 2019

In totale sono 65 gli atleti italiani che disputano i mondiali di atletica 2019. Ecco la lista completa

Uomini

100m – 4x100m Marcell L. JACOBS

100m – 4x100m Filippo TORTU

200m – 4x100m Fausto DESALU

200m – 4x100m Antonio INFANTINO

400m – 4x400m/mista Davide RE

5000m – 10.000m Yeman CRIPPA

5000m Said EL OTMANI

110hs Hassane FOFANA

110hs Lorenzo PERINI

3000st Yohanes CHIAPPINELLI

3000st Osama ZOGHLAMI

Alto Stefano SOTTILE

Alto Gianmarco TAMBERI

Asta Claudio STECCHI

Triplo Andrea DALLAVALLE

Peso Leonardo FABBRI

Disco Giovanni FALOCI

Maratona Eyob FANIEL

Maratona Daniele MEUCCI

Maratona Yassine RACHIK

Marcia 20km Matteo GIUPPONI

Marcia 20km Massimo STANO

Marcia 50km Michele ANTONELLI

Marcia 50km Teodorico CAPORASO

4x100m Federico CATTANEO

4x100m Davide MANENTI

4x100m Roberto RIGALI

4x400m/mista Vladimir ACETI

4x400m/mista Daniele CORSA

4x400m/mista Matteo GALVAN

4x400m/mista Brayan LOPEZ

4x400m/mista Edoardo SCOTTI

4x400m/mista Michele TRICCA

Donne

200m – 4x100m Gloria HOOPER

400m – 4x400m/mista Maria Benedicta CHIGBOLU

800m Eleonora VANDI

100hs Luminosa BOGLIOLO

400hs – 4x400m/mista Ayomide FOLORUNSO

400hs Linda OLIVIERI

400hs Yadisleidy PEDROSO

Alto Alessia TROST

Alto Elena VALLORTIGARA

Asta Roberta BRUNI

Lungo Laura STRATI

Lungo Tania VICENZINO

Triplo Ottavia CESTONARO

Disco Daisy OSAKUE

Martello Sara FANTINI

Maratona Sara DOSSENA

Maratona Giovanna EPIS

Marcia 20km Mariavittoria BECCHETTI

Marcia 20km Antonella PALMISANO

Marcia 50km Valentina TRAPLETTI

Marcia 50km Nicole COLOMBI

Marcia 50km Eleonora Anna GIORGI

4x100m Anna BONGIORNI

4x100m Zaynab DOSSO

4x100m Johanelis HERRERA

4x100m Alessia PAVESE

4x100m Irene SIRAGUSA

4x400m/mista Rebecca BORGA

4x400m/mista Raphaela LUKUDO

4x400m/mista Alice MANGIONE

4x400m/mista Marta MILANI

4x400m/mista Giancarla TREVISAN

Mondiali di atletica 2019, gli appuntamenti più importanti per gli italiani

Dopo anni molto difficili, l’Italia arriva ai Mondiali di atletica con la speranza di riuscire perlomeno a tornare a casa con una medaglia.

Ci sono alcuni appuntamenti che gli appassionati devono tenere in grande considerazione. Si parte subito forte con le batterie dei 100 metri, dove gareggiano due italiani: Jacobs e Tortu, l’uomo più veloce d’Italia e detentore del record nazionale sui 100 metri. L’obiettivo è arrivare almeno alla finale che si disputa sabato 28 settembre alle ore 21:15.

Sempre sabato 28 settembre c’è un altro grande appuntamento per gli atleti italiani: la 50km di marcia maschile e femminile. Per combattere il grande caldo di Doha la partenza è fissata alle ore 22:30. L’arrivo è previsto in nottata. A difendere i colori azzurri ci saranno Antonelli e Caporaso per gli uomini e Trapletti, Colombi e Giorgi per le donne. Quest’ultima ha buone probabilità di salire sul podio. Altra gara da tenere in considerazione è la maratona uomini, prevista per sabato 5 ottobre alle ore 22:59. Le speranze italiane sono riposte in Meucci.

Altra carta che l’Italia può giocare per vincere una medaglia è Gianmarco Tamberi. Tornato su buoni livelli dopo il tremendo infortunio del 2016, l’atleta italiano può sperare di salire sul podio nel salto in alto. Qualificazioni fissate per martedì 1 ottobre alle 15:50, finale venerdì 4 ottobre alle ore 19:15.

Dove vedere i mondiali di atletica 2019 in TV

I mondiali di atletica 2019 sono un’esclusiva della RAI che trasmette sui propri canali la diretta completa dell’evento. Si parte il 27 settembre e si chiude il 6 ottobre. La Tv di Stato dovrebbe trasmettere su RaiSport+ HD e su Rai 2 gli appuntamenti più importanti che riguardano gli azzurri,

Come guardare i mondiali di atletica 2019 in streaming gratis

Gli appassionati possono seguire i mondiali di atletica 2019 anche in streaming da smartphone e computer. Basta utilizzare l’app di RaiPlay, la piattaforma on demand della Tv di Stato. Per accedere a RaiPlay non bisogna pagare un abbonamento, ma semplicemente registrarsi al servizio. Per vedere in streaming gratis i mondiali di atletica 2019 bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere su Dirette. Si aprirà la pagina con tutti i canali disponibili in streaming e selezionando RaiSport HD+ partirà la diretta dell’evento