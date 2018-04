Come vedere il Giro delle Fiandre 2018 in diretta streaming in TV

1 Aprile 2018 - Con negli occhi ancora la stupenda vittoria di Nibali alla Milano-Sanremo, la carovana del ciclismo si sposta in Belgio, precisamente nelle Fiandre, dove si disputerà la seconda delle cinque classiche Monumento (oltre alla Milano Sanremo, le altre sono la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia).

C’è grande attesa per il Giro delle Fiandre 2018: dopo l’impresa nella Milano-Sanremo, Vincenzo Nibali arriva in Belgio con i favori del pronostico (dovrà vedersela con Peter Sagan, Philippe Gilbert e Greg Van-Avermaet), anche se i cinque tratti in pavé (pavimentazione stradale formato da cubetti di pietra o di porfido) potrebbero mettere a dura prova la sua resistenza fisica. La corsa si snoda lungo i 265 chilometri che collegano Antwerpen ad Oudenaarde e che vedrà i ciclisti affrontare, oltre ai cinque tratti in pavé, anche diciotto muri (salite molto brevi, ma con pendenze che possono superare anche il 20%). La corsa partirà alle 10:30 da Antwerpen e l’arrivo è previsto tra le 16:40 e le 17:30, a seconda della media tenuta dal gruppo.

Il Giro delle Fiandre 2018 verrà trasmesso in diretta tv sia dalla Rai sia da Eurosport. La TV di Stato partirà con la diretta dalle 10:30 su RaiSport+ HD per poi proseguire su Rai 3 dalle 14:30, mentre Eurosport trasmetterà tutto il Giro delle Fiandre 2018 in diretta su Eurosport 1. Essendo il giorno di Pasqua in molti non potranno seguire la corsa seduti comodamente sul divano di casa, ma potranno sfruttare le piattaforme di video in streaming. Infatti, il Giro delle Fiandre 2018 potrà essere visto anche in diretta streaming su RaiPlay e su Eurosport Player, le piattaforme online delle due aziende televisive. Ma non solo. Eurosport è disponibile anche su SkyGo e su Premium Play. Ecco come seguire il Giro delle Fiandre 20128 in diretta streaming in tv.

Come guardare il Giro delle Fiandre 2018 in diretta streaming su RaiPlay

La Rai è sempre stata la “tv del ciclismo” in Italia. Oltre a produrre il Giro d’Italia, trasmette il Tour de France e tutte le classiche più importanti, tra cui il Giro delle Fiandre. Per l’edizione 2018 ci sarà una copertura completa: si partirà alle 10:30 su RaiSport+ HD e si proseguirà dalle 14:30 su Rai 3. Chi è fuori casa a festeggiare la Pasqua, non deve preoccuparsi, perché potrà seguire tutta la corsa in diretta streaming collegandosi al sito di RaiPlay, la piattaforma online della TV di Stato. Accedendo a RaiPlay, basterà collegarsi al canale tv che sta trasmettendo il Giro delle Fiandre per vederlo in diretta streaming gratis. Non è necessario avere nessun tipo di abbonamento.

Come vedere il Giro delle Fiandre 2018 in diretta streaming su Eurosport Player

Eurosport è diventato negli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo. Oltre a trasmettere tutte le Classiche e i tre Giri più importanti, manda in onda tantissime altre gare che si disputano durante l’anno. Tutte le corse vengono trasmesse in diretta streaming anche su Eurosport Player, la piattaforma online della tv dedicata allo sport. Su Eurosport Player è possibile trovare tantissimi altri contenuti rispetto a quelli che vengono mandati in onda su Eurosport 1 ed Eurosport 2, i due canali presenti nel palinsesto di Sky e di Premium Sport. Sulla piattaforma online sarà possibile seguire in diretta streaming tutto il Giro delle Fiandre 2018, dalla partenza fino all’arrivo. Basta accedere a Eurosport Player con le credenziali del proprio account e sintonizzarsi al canale che sta trasmettendo la corsa. La piattaforma non è gratuita ed è necessario avere un abbonamento.

Come vedere il Giro delle Fiandre 2018 in diretta streaming su SkyGo e Premium Play

I canali di Eurosport sono disponibili anche sulle piattaforme online di Sky e di Mediaset Premium. Se si è abbonati a una di queste due televisioni, basta accedere con le proprie credenziali a SkyGo o a Premium Play per guardare il Giro delle Fiandre 2018 in diretta streaming.