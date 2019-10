Come vedere il Giro di Lombardia 2019 in TV e streaming gratis

12 Ottobre 2019 - Vincenzo Nibali va alla ricerca del terzo successo nel Giro di Lombardia, l’ultima grande classica che chiude la stagione del ciclismo. Il ciclista siciliano ha già vinto la corsa nel 2015 e nel 2017, anni dispari come il 2019. Nibali, però, se la dovrà vedere con avversari veramente duri: la lista di partenza del Giro di Lombardia 2019 vede dei veri e propri fenomeni (Roglic, Bernal e Valverde, solo per fare dei nomi).

Il percorso prevede in totale 243 chilometri con in programma ben 6 salite molto dure: il Colle Gallo, il Colle Brianza, il Ghisallo, la Colma di Sormano (con il Muro di Sormano da affrontare in vetta) e negli ultimi 20 chilometri l’accoppiata Civiglio – San Fermo. Una gara per veri fondisti, dove il recupero delle energie è fondamentale. Il Muro di Sormano a cinquanta chilometri dall’arrivo sarà il primo test per capire chi può vincere il Giro di Lombardia 2019.

La gara verrà trasmessa in diretta televisiva dalla RAI e da Eurosport. Per vedere in TV il Giro di Lombardia 2019 bisogna collegarsi su Rai 2 e su Eurosport 1. Disponibile lo streaming gratis su RaiPlay, su Eurosport Player e su DAZN (che trasmette il canale Eurosport 1).

Giro di Lombardia 2019: orario di partenza e di arrivo

La partenza del Giro di Lombardia 2019 è in programma per le ore 10:35, mentre l’arrivo per le 16:30-17:00.

Il percorso del Giro di Lombardia 2019

Percorso abbastanza classico quello del Giro di Lombardia 2019. In totale i ciclisti dovranno percorrere 243 chilometri, con sei montagne da scalare. Il dislivello supera i 3500 chilometri, con continui sali e scendi che si fanno sentire nelle gambe. Dopo il Colle Gallo, il Colle Brianza e il Ghisallo, a cinquanta chilometri dall’arrivo il gruppo dovrà affrontare la Colma di Sormano con il Muro di Sormano. Qui si inizierà a capire chi avrà le gambe per tentare l’attacco sulle ultime due salite della giornata: il Civiglio e San Fermo.

I favoriti del Giro di Lombardia 2019

Di Vincenzo Nibali abbiamo già parlato. Lo Squalo dello Stretto ha preparato questa ultima parte di stagione pensando esclusivamente al Giro di Lombardia 2019. Non ha partecipato al Mondiale 2019 (scarsa condizione fisica e un tracciato che non in linea con le sue caratteristiche) e vuole chiudere la propria avventura con la Bahrein-Merida con una vittoria. La lista dei favoriti, però, è bella agguerrita. In primis Primoz Roglic ed Egan Bernal. Il primo è reduce dalla vittoria alla Vuelta di Spagna, al Giro dell’Emilia, al Giro del Piemonte e alle Tre Valli Varesine. Bernal, invece, ha appena vinto il Giro del Piemonte, staccando tutti sulla salita di Oropa. La condizione dei due ciclisti è stratosferica. Da tenere in considerazione anche il canadese Woods e Alejandro Valverde, che alla soglia dei quarant’anni ancora riesce a essere competitivo su questo tipo di percorsi.

Come vedere in TV il Giro di Lombardia 2019

Il Giro di Lombardia 2019 verrà trasmesso in TV sia dalla Rai sia da Eurosport. La gara andrà in onda su Rai 2 (dalle ore 14:00) e su Eurosport 1 (dalle ore 14:20, canale disponibile sulla piattaforma di Sky).

Come guardare il Giro di Lombardia 2019 in streaming gratis

Per gli appassionati di ciclismo c’è la possibilità di seguire il Giro di Lombardia 2019 in streaming su RaiPlay. Non bisogna pagare nessun tipo di abbonamento, ma solamente registrarsi sulla piattaforma. RaiPlay è disponibile su smartphone, tablet e computer.

Per vedere il Giro di Lombardia 2019 in streaming su RaiPlay bisogna lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e premere su “Dirette”. Si aprirà una lista con tutti i canali della Rai disponibili in streaming e cliccando su Rai 2 partirà la diretta del Giro di Lombardia 2019.

Come seguire in streaming il Giro di Lombardia 2019

Avete un abbonamento a DAZN o Eurosport player? Se la risposta è sì, potete seguire su una di queste due piattaforme lo streaming del Giro di Lombardia 2019. Farlo è molto semplice: accedere al servizio con le vostre credenziali e premete sul box dedicato a Eurosport 1 presente nella homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del Giro di Lombardia 2019 con il commento di Riccardo Magrini e Luca Gregorio.