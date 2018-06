Come vedere il GP del Canada 2018 di F1 in diretta streaming

8 Giugno 2018 - Nel weekend tra venerdì 8 giugno e domenica 10 giugno la F1 si sposta nel Nord America per il GP di Montreal 2018. La corsa canadese sarà il nuovo terreno di scontro tra la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Hamilton, con la Red Bull di Ricciardo a fare da terza incomoda. Una sfida che si preannuncia appassionante e che potrà essere vista in diretta streaming su SkyGo e, in differita, su TV8.

Il GP del Canada, poi, rappresenta uno snodo cruciale nel calendario di Formula 1 del 2018: settimo appuntamento stagionale (su 21), aiuterà a definire in maniera ancora più chiara quale sia il potenziale delle monoposto (in molti, Ferrari compresa, porteranno evoluzioni meccaniche e aerodinamiche) e le chance di lottare per la vittoria finale. Insomma, il circuito canadese dedicato a Gilles Villeneuve servirà anche a “pesare” le ambizioni dei piloti e delle scuderie impegnate nella lotta mondiale: una prova che gli appassionati non potranno perdere per nessuna ragione al mondo.

Se avete programmato una gita fuori porta o pensate di passare la giornata in spiaggia non avrete comunque nulla di cui preoccuparvi. Basterà un tablet, o in caso di emergenza estrema anche lo smartphone, per vedere il GP di Montreal 2018 in diretta streaming.

Orari GP di Canada F1 2018

Chi non vuole perdersi nemmeno una curva del GP di Montreal deve puntare le lancette della sveglia alle ore 16:00 di venerdì 8 giugno, orario di partenza della prima sessione di Prove Libere. Poi alle 20 il via alla seconda sessione di Libere. Il sabato dalle 17 terza e ultima sessione di prove prima delle Qualifiche del Gran Premio del Canada che scattano dalle ore 20. Domenica 10 giugno all’ora di cena tutti davanti alla TV per tifare: alle 20.10 si spengono le luci e si accendono i motori per la 55esima edizione del GP di Montreal di F1 2018.

Come guardare il GP di Canada 2018 di F1 in diretta streaming su SkyGo

Il GP di Montreal è una di quelle gare che solo gli utenti abbonati a Sky possono guardare in diretta. L’esclusiva è dunque per il canale Sky Sport F1. Gli appassionati delle quattro ruote abbonati a Sky potranno seguire ogni istante della gara canadese, dalle prove libere fino ai commenti a fine corsa. Chi non potrà godersi a tre tra Ferrari, Red Bull e Mercedes dal TV di casa può sempre vedere in diretta streaming il GP di Canada grazie alla piattaforma streaming SkyGo. Per utilizzarla, da tablet, PC o smartphone, basta essere abbonati a Sky. Una volta effettuato l’accesso con le nostre credenziali sull’app o sul sito SkyGo, non ci resta che sintonizzarci su Sky Sport F1 per iniziare a seguire i nostri piloti preferiti.

Come vedere il GP di Montreal 2018 di F1 in differita streaming su TV8

I non abbonati a Sky possono comunque guardare il GP del Canada 2018 di F1 in differita su TV8. In chiaro verranno trasmesse le Qualifiche, il sabato in replica dalle 21.30 e la domenica, dalla stessa ora, anche la gara. Per chi non fosse a casa o non potesse guardare la differita sul proprio TV c’è sempre la possibilità di collegarsi al sito di TV8 per vedere Qualifiche e GP di Montreal in streaming, da tablet, PC o smartphone.