Come vedere il GP del Messico 2019 di Formula 1 in TV e in streaming

26 Ottobre 2019 - Dopo la trasferta asiatica, la Formula 1 si sposta nel continente americano: nel weekend del 25-27 ottobre si corre il GP del Messico 2019 sul circuito di Hermanos Hernandez. Una pista costruita nei dintorni di Città del Messico a oltre 2000 metri di altitudine, un fattore che incide molto a livello aerodinamico e che sulla carta dovrebbe favorire la Ferrari e la Red Bull.

Il gran premio potrebbe incoronare Hamilton campione del mondo per la sesta volta. Il pilota inglese sta meritando il titolo, essendo stato il più continuo e avendo la macchina più veloce del paddock. La Ferrari ha mostrato dei progressi solo nel finale di stagione, soprattutto sul giro veloce, dove ha inanellato diverse pole consecutive. In gara, però, la musica cambia e la Mercedes ha ancora il passo migliore. Nel GP del Messico 2019, le Rosse cercheranno di sfruttare il vantaggio aerodinamico per rovinare la festa a Hamilton e tornare alla vittoria. Sia Leclerc (deludente nell’ultimo gran premio in Giappone) sia Vettel, devono riscattare una stagione complicata.

Il GP del Messico 2019 di Formula 1 è un’esclusiva Sky che trasmette tutto il weekend di gara sui propri canali. Per vedere il GP del Messico 2019 bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno e SkySport Formula 1. Disponibile anche lo streaming su SkyGo. La gara va in onda in chiaro su TV8, ma solamente in differita.

GP del Messico 2019: orario qualifica e gara

Il fuso orario tra Italia e Messico stravolge le abitudini degli appassionati di Formula 1. L’inizio delle qualifiche è fissato per le 20:00 ora italiana di sabato 26 ottobre, mentre la gara parte alle 20:10 di domenica 27 ottobre.

Orario qualifiche GP del Messico 2019: 26 ottobre ore 20:00

Orario gara GP del Messico 2019: 27 ottobre ore 20:10

Dove vedere in TV il GP del Messico 2019

Come tutti i gran premi di questo campionato, anche il GP del Messico viene trasmesso in esclusiva da Sky. L’emittente satellitare seguirà in diretta prove libere, qualifica e gara, con in più le interviste dal paddock da parte dei protagonisti del weekend. Per vedere in TV il GP del Messico 2019 bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno (201) e SkySport F1 (207). La corsa è disponibile in TV anche per gli abbonati a Now TV, ma bisogna avere uno smart TV oppure collegare al televisore un box TV Android.

Il GP del Messico 2019 viene trasmesso anche in chiaro su TV8, canale del digitale terrestre, ma solamente in differita. Le qualifiche andranno in onda sabato 26 ottobre alle ore 21:15, mentre la gara domenica 27 ottobre alle ore 21:30.

Come guardare il GP del Messico 2019 in streaming su SkyGo

Se non siete in casa e non potete seguire il gran premio, c’è la possibilità di seguirlo in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky ed essere registrati al servizio.

Per vedere in streaming il GP del Messico 2019 bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce di menu Canali TV. Si aprirà una scheda dalla quale selezionare SkySport Uno o SkySport F1 e poi premere sul tasto Play. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming delle qualifiche o della gara, a seconda del giorno.

Come seguire in streaming gratis il GP del Messico 2019 di Formula 1 sul sito di TV8

Se non avete un abbonamento a Sky, non vi dovete preoccupare: il GP del Messico 2019 di Formula 1 può essere visto anche in streaming gratis sul sito di TV8. Non bisogna pagare nessun abbonamento e nemmeno essere registrati, ma basta avere un dispositivo con un browser e una buona connessione a Internet.

Per guardare il GP del Messico 2019 in streaming gratis bisogna lanciare il browser del proprio dispositivo, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi l’homepage. Al centro ci sarà il media player e nel giro di qualche secondo partirà lo streaming della gara. Vi ricordiamo che su TV8 il GP del Messico 2019 sarà disponibile solo in differita.