Come vedere il GP della Malesia 2019 di MotoGP in TV e streaming

1 Novembre 2019 - Non c’è respiro per i piloti di MotoGP, si corre per la terza settimana consecutiva. Nel weekend dal 1 al 3 novembre si corre il GP della Malesia 2019, penultima prova del calendario 2019 della MotoGP. Il motomondiale ha oramai poco da offrire: Marc Marquez ha dominato la stagione e ha vinto il titolo con molte gare di anticipo.

Queste ultimi gran premi servono solamente a capire come le case motociclistiche si stiano attrezzando per la nuova stagione e se qualche pilota ha la possibilità di mettere in discussione il dominio di Marc Marquez. Il pilota spagnolo finora è stato inattaccabile: se durante le prove libere ha mostrato qualche punto debole, il sabato e la domenica è riuscito quasi sempre a dominare. E molto probabilmente accadrà così anche nel GP della Malesia 2019. Le prove libere hanno visto in testa Quartararo, seguito a poca distanza da Dovizioso e Valentino Rossi. Ma per la pole Marc Marquez è pronto a dare battaglia.

Il GP della Malesia 2019 di MotoGP è un’esclusiva Sky che trasmetterà qualifiche e gara sul canale SkySport Uno e SkySport MotoGP. Disponibile anche lo streaming su SkyGo. Per chi non è abbonato a Sky c’è la possibilità di vedere in chiaro in TV il gran premio su TV8, canale del digitale terrestre, ma solo in differita.

GP della Malesia 2019 MotoGP: orario qualifiche e gara

A causa del fuso orario gli appassionati di motori devono mettere la sveglia molto presto per vedere la qualifica e la gara del GP della Malesia 2019 di MotoGP. L’inizio della qualifica è fissato per sabato 2 novembre alle ore 8:05, mentre la partenza del gran premio è per domenica 3 novembre alle 8:00 di mattina.

Qualifica GP Malesia 2019 di MotoGP: sabato 2 novembre ore 8:05

Gara GP Malesia 2019 di MotoGP: domenica 3 novembre ore 8:00

Dove vedere in TV il GP della Malesia 2019

Il gran premio della Malesia 2019 è un’esclusiva Sky che trasmetterà tutto il weekend in esclusiva sui canali SkySport Uno e SkySport MotoGP. Oltre alla qualifica e alla gara, sui canali di Sky andranno in onda anche interviste dal paddock e il commento degli specialisti.

Se non avete un abbonamento a Sky potete seguire in TV il GP della Malesia 2019 di MotoGP in differita in chiaro su TV8, canale del digitale terrestre. Le qualifiche verranno trasmesse sabato alle ore 14:00, mentre la gara domenica allo stesso orario.

Come guardare il GP della Malesia 2019 di MotoGP in streaming su SkyGo

Per gli abbonati a Sky c’è anche la possibilità di seguire il GP della Malesia 2019 in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere registrati al servizio e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per vedere il GP della Malesia 2019 bisogna lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Selezionando SkySport Uno o SkySport MotoGP partirà lo streaming della gran premio.

Come seguire in streaming gratis il GP della Malesia 2019 di MotoGP sul sito di TV8

Se non avete un abbonamento a Sky avete la possibilità di vedere il GP della Malesia 2019 di MotoGP in streaming gratis sul sito di TV8. Non bisogna né pagare un abbonamento né essere registrati al sito, ma bisogna solamente utilizzare un dispositivo con una buona connessione a Internet e avere un browser installato.

Per guardare in streaming il GP della Malesia 2019 bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare qualche secondo che si carichi l’homepage. Al centro partirà il media player con la diretta del gran premio. Ricordiamo che TV8 trasmette il GP della Malesia 2019 in differita.