Come vedere il GP di Abu Dhabi 2019 di Formula 1 in TV e in streaming

29 Novembre 2019 - Anche per la Formula 1 è arrivato l’ultimo appuntamento stagionale: nel weekend tra il 29 novembre e il 1 dicembre si corre il GP di Abu Dhabi 2019. I giochi per il titolo mondiali piloti e costruttori sono oramai cosa fatta: la Mercedes ha dominato la stagione e Hamilton ha vinto il sesto titolo iridato della sua carriera. In gioco è rimasto solo il terzo posto per la classifica mondiale: in lotta Leclerc e Verstappen, con l’olandese in vantaggio.

Le prime prove libere disputate sul circuito di Yas Marina hanno confermato quanto già visto durante tutto l’anno: le Mercedes a dettare il passo e le Ferrari con la Red Bull a inseguire. D’altronde il GP di Abu Dhabi sembra essere cucito sulle caratteristiche delle Frecce d’Argento. Bottas ha fatto registrare il miglior tempo con tre decimi di vantaggio su Hamilton e Leclerc, poco più staccato Vettel. Le Ferrari hanno mostrato gravi problemi nell’ultimo intermedio dove perdono quasi sei decimi dalle Frecce d’Argento. Discorso analogo sul passo gara: le Mercedes sono sembrate più in palla.

Il GP di Abu Dhabi 2019 di Formula 1 viene trasmesso sia da Sky sia da TV8, canale del digitale terrestre. Per vedere il gran premio in TV bisogna sintonizzarsi su SkySport Uno, SkySport F1 oppure su TV8, disponibile anche lo streaming gratuito del GP di Abu Dhabi sul sito di TV8 e su SkyGo.

GP di Abu Dhabi 2019: orario qualifiche e gara

Nonostante il fuso orario differente tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia, per gli appassionati di Formula 1 non ci saranno grossi problemi di orario. Infatti il gran premio viene disputato in notturna. Le qualifiche sono programmate per le ore 14:00 di sabato 30 novembre, mentre la partenza della gara è fissata alle ore 14:10 di domenica 1 dicembre.

Orario qualifica GP di Abu Dhabi 2019: 30 novembre ore 14:00

Orario GP di Abu Dhabi 2019: 1 dicembre ore 14:10

Come vedere in TV il GP di Abu Dhabi 2019 di Formula 1

Il GP di Abu Dhabi 2019 viene trasmesse in TV su TV8 e sul satellitare di Sky. Per l’ultimo gran premio della stagione c’è la possibilità di seguirlo in chiaro senza dover essere abbonati all’emittente satellitare.

Come seguire in streaming il GP di Abu Dhabi 2019 di Formula 1 su SkyGo

Se non siete in casa potete guardare il GP di Abu Dhabi 2019 di Formula 1 in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati a Sky e avere un account registrato.

Per vedere il GP di Abu Dhabi in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili in streaming e selezionando SkySport Uno o SkySport Formula 1 partirà la diretta del gran premio.

Come guardare il GP di Abu Dhabi 2019 in streaming gratis sul sito di TV8

Non bisogna essere abbonati a Sky per vedere in streaming l’ultimo gran premio della stagione: la diretta online è disponibile gratuitamente anche sul sito di TV8. Non bisogna essere abbonati o registrarsi sul sito web, ma basta scaricare avere un dispositivo con una buona connessione a Internet.

Per seguire in streaming gratis il GP di Abu Dhabi 2019 di Formula 1 bisogna aprire il browser sul proprio smartphone, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi l’homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della gara.