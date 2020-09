Come vedere il GP di Misano 2020 di MotoGP in streaming e TV

Le due ruote tornano in pista questo weekend con il Gran Premio di San Marino che si corre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo molto tempo, oltre ai piloti, tornano anche gli spettatori: 10.000 persone possono infatti assistere in presenza alle prove e alle gare. Gli altri appassionati di motociclismo, invece, dovranno accontentarsi di vedere il GP di Misano in TV o su Internet, in streaming o on demand.

Questo fine settimana a Misano corrono non solo MotoGP, Moto2 e Moto3 ma anche la MotoE, il campionato mondiale dedicato alle moto elettriche da corsa che sta attirando sempre più spettatori. Ma gli occhi saranno tutti puntati su Andrea Dovizioso e sui suoi tentativi di strappare a Quartararo la prima posizione in classifica. Il francese è a soli tre punti di distanza dall’italiano, quindi l’impresa è alla portata di Dovizioso e della sua Ducati. Discorso identico per la classifica costruttori, che è ancora più aperta con Yamaha a 88 punti, Ducati a 87 e Ktm a 82. Ecco allora le date e gli orari del Gran Premio di San Marino che si corre a Misano e dove vederlo, in TV o su Internet.

GP di Misano: gli orari

Queste le date e gli orari delle prove libere, delle qualifiche e delle gare di Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE del GP di Misano:

Venerdì 11/09/2020

8.55: prove libere 1 Moto3

9.50: prove libere 1 MotoGP

10.50: prove libere 1 Moto2

13.10: prove libere 2 Moto3

14.05: prove libere 2 MotoGP

15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 12/09/2020

8.55: prove libere 3 Moto3

9.50: prove libere 3 MotoGP

10.50: prove libere 3 Moto2

12.30: qualifiche Moto3

13.30: prove libere 4 MotoGP

14.10: qualifiche MotoGP

15.10: qualifiche Moto2

16.00: MotoE

Domenica 13/09/2020

ore 8.15: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

ore 10.00: gara MotoE

ore 11.00: gara Moto3

ore 12.20: gara Moto2

ore 14.00: gara MotoGP

Come vedere il GP di Misano in TV e in streaming

Il Gran Premio di Misano è trasmesso in diretta su Sky e su TV8, in streaming su Sky Go e su Now TV e, ovviamente, anche su DAZN. Oltre che in streaming in diretta, DAZN permette di vedere il GP di San Marino anche on demand. Attiva ora e guarda le gare di MotoGPTM Moto2TM Moto3TM live e on demand.