Come vedere il GP di Thailandia 2019 di MotoGP in TV e streaming

5 Ottobre 2019 - Quando mancano solo cinque gran premi alla conclusione della MotoGP 2019, la vittoria di Marc Marquez sembra essere solo una formalità. Il pilota spagnolo ha oramai 93 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e può diventare campione del mondo già in questo fine settimana nel GP di Thailandia 2019 che si corre sulla pista di Buriram.

Il fine settimana che dovrebbe incoronare Marc Marquez campione della MotoGP 2019 non è partito nel migliore dei modi. Nelle prove libere di venerdì il pilota spagnolo è caduto molto male in una delle curve della pista tailandese e ha rischiato la rottura della tibia. Portato in ospedale per le visite di rito, è stata diagnosticata solo una brutta botta e Marquez è tornato in sella alla sua Honda guadagnando il terzo posto nelle qualifiche. Qualifiche che hanno visto ancora il dominio delle Yamaha: in pole position Quartararo e in seconda posizione Vinales. Il migliore degli italiani è Morbidelli che partirà quarto davanti a Petrucci. Settimo posto per Dovizioso e nono per Valentino Rossi.

Il GP di Thailandia 2019 di MotoGP è un’esclusiva Sky che trasmette in diretta tutto il weekend di gare. Per vedere la MotoGP in TV bisogna sintonizzarsi su SkySport Uno o su SkySport Moto GP. Chi non è abbonato a Sky può vedere in TV in chiaro la differita del GP di Thailandia 2019 su TV8, canale del digitale terrestre. Disponibile lo streaming gratis sul sito di TV8 o su SkyGo.

GP di Thailandia 2019: orario di partenza

Colazione e MotoGP. Questo il menu di domenica 6 ottobre. Infatti, l’orario di partenza del GP di Thailandia 2019 è fissato alle 9:00 ora italiana. Mettete la sveglia e preparate una colazione abbondante.

Orario GP di Thailandia 2019: domenica 6 ottobre ore 9:00

Come vedere il GP di Thailandia 2019 di MotoGP in TV

La diretta TV è esclusiva di Sky, mentre la differita andrà in onda su TV8. Per guardare in TV il GP di Thailandia 2019 bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno o SkySport MotoGp. La gara verrà trasmessa anche in chiaro su TV8, ma solamente in differita alle ore 14:00 di domenica 6 ottobre.

Come guardare in streaming il GP di Thailandia 2019 di MotoGP

Se non volete alzarvi dal letto, potete vedere il GP di Thailandia 2019 in streaming sull’app di SkyGo dallo smartphone, tablet o computer. Per accedere a SkyGo dovete essere abbonati a Sky ed essere iscritti alla piattaforma.

Per seguire in streaming il GP di Thailandia 2019 di MotoGP bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una nuova pagina e selezionando SkySport Uno o SkySport MotoGp partirà la diretta della gara.

Come seguire il GP d Thailandia 2019 in streaming gratis

C’è la possibilità di vedere in streaming gratis il GP di Tailandia 2019 sul sito di TV8, ma solamente in differita alla ore 14:00 di domenica 6 ottobre. Non c’è bisogno di nessun abbonamento né di essere iscritti al sito, ma basta avere un dispositivo con un browser e una buona connessione a Internet.

Per vedere il GP di Thailandia 2019 in streaming bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi l’homepage. Nel giro di pochi secondi, dovrebbe partire al centro il media player con la diretta della gara.