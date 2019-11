Come vedere il GP Usa 2019 di Formula 1 in TV e in streaming gratis

2 Novembre 2019 - Può essere la settimana decisiva per l’assegnazione del mondiale di Formula 1. A Lewis Hamilton mancano pochi punti per diventare matematicamente campione del mondo per la sesta volta nella sua carriera. Dal 1 al 3 novembre si corre il GP degli USA 2019 sul circuito di Austin, in Texas. Sarà una gara molto interessante su uno dei circuiti più belli dell’intera stagione.

Le prove libere hanno mostrato una Mercedes in grande forma, su una pista che sulla carta dovrebbe essere più favorevole alla Ferrari. Lewis Hamilton ha fatto registrare il giro migliore con un vantaggio di tre decimi sulla Ferrari di Leclerc e sulla Red Bull di Verstappen. Per la qualifica, però, è ancora tutto aperto: la Ferrari ha dimostrato nelle ultime gare di riuscire ad avere sempre qualcosa in più sul giro secco. Qualche difficoltà in più, invece, sul passo gara, dove le Frecce d’Argento sono ancora superiore alle Rosse. Il GP degli USA 2019 viene trasmesso in TV in diretta su SkySport Uno, SkySport F1 e TV8, canale del digitale terrestre. Disponibile lo streaming gratis sul sito di TV8 e su SkyGo.

GP Usa 2019: orario qualifiche e gara

Il fuso orario non è amico degli appassionati italiani di Formula 1. Le qualifiche del GP degli USA 2019 sono fissate alle ore 22:00 di sabato 2 novembre, mentre la partenza della gara è alle ore 20:10 di domenica 3 novembre.

Orario qualifiche GP USA 2019: sabato 2 novembre ore 22:00

Orario gara GP USA 2019: domenica 3 novembre ore 20:10

Dove vedere in TV il GP USA 2019 di Formula 1

Il GP degli USA non è un’esclusiva Sky, ma verrà trasmesso in diretta anche da TV8, canale del digitale terrestre. Per vedere il GP USA 2019 di Formula 1 in TV bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno (201), SkySport F1 (207) o TV8, canale disponibile in chiaro e gratis.

Come guardare in streaming il GP USA 2019 di Formula 1 su SkyGo

Se siete a cena con gli amici o con la vostra famiglia e non volete perdervi il GP degli USA 2019 di Formula 1 potete seguirlo in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati, avere un account registrato sul sito e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per vedere il GP delle Americhe 2019 in streaming bisogna lanciare l’app di SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Nella scheda che si aprirà bisogna selezionare SkySport Uno (201) o SkySport F1 (207) e premere sul pulsante Play. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della gara.

Come seguire il GP USA 2019 di Formula 1 in streaming gratis sul sito di TV8

Se non siete abbonati a Sky avete la possibilità di vedere il GP degli USA 2019 di Formula 1 in diretta streaming gratis sul sito di TV8. Non dovete avere un abbonamento o essere registrati, ma basta avere un dispositivo con una buona connessione a Internet.

Per seguire in diretta streaming il GP delle Americhe 2019 bisogna aprire il browser dello smartphone, del tablet o del computer, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che parta lo streaming del canale nel media player presente al centro della pagina.