Come vedere il sorteggio degli ottavi di Champions in streaming

17 Dicembre 2018 - Tempo di sorteggi per la Champions League. L’ultima giornata disputata la scorsa settimana ha decretato le sedici squadre che si affronteranno agli ottavi di finale che si disputeranno tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. L’appuntamento è per oggi alle 12:00 a Nyon: i tifosi italiani potranno seguire i sorteggi degli ottavi di Champions League in diretta streaming su diverse piattaforme online.

L’Italia arriva agli ottavi di Champions League con due squadre: la Juventus che ha vinto il proprio girone e la Roma che è arrivata seconda dietro il Real Madrid. Grazie al primo posto, i bianconeri hanno maggiori probabilità di ottenere un accoppiamento più facile (almeno sulla carta): l’importante è evitare il Liverpool (finalista nella scorsa edizione) e l’Atletico Madrid (squadra ostica e tra le favorite per arrivare fino in fondo). Per la Roma, invece, sono alte le probabilità di un ottavo complicato: la speranza è di evitare PSG, Barcellona e Bayern Monaco. Per scoprire con chi giocheranno Juventus e Roma, ecco come vedere in diretta streaming i sorteggi degli ottavi di Champions League.

Sorteggi ottavi Champions League 2018, orari e dove vederla in tv

I sorteggi degli ottavi di Champions League si disputano il 17 dicembre alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. L’evento verrà trasmesso in diretta da diverse emittenti italiane: sarà possibile seguirlo su SkySport 24, SkySport Uno, RaiSport HD ed Eurosport 1.

Come guardare i sorteggi degli ottavi di Champions League su SkyGo

SkySport offre una copertura completa dei sorteggi di Champions League e di Europa League (Inter, Napoli e Lazio). La diretta verrà trasmessa su SkySport 24 e su SkySport Uno con il commento dallo studio da parte degli opinionisti dell’emittente satellitare. Per chi è a lavoro, c’è la possibilità di vedere i sorteggi di Champions League in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma online di Sky. Per utilizzare SkyGo (qui troverai la nostra guida per configurare SkyGo su computer e smartphone) è necessario essere un abbonato Sky e usare uno dei dispositivi compatibili. Dopo aver inserito le proprie credenziali, basta premere sulla voce di menu “Canali TV”, selezionare SkySport Uno e nel giro di pochi secondi partirà lo streaming dei sorteggi degli ottavi di Champions League.

Come vedere i sorteggi degli ottavi di Champions League su Eurosport Player

Anche Eurosport trasmetterà sui propri canali il sorteggio della Coppa dei Campioni. L’evento va in onda sul canale Eurosport 1, disponibile sul palinsesto di Sky e di Mediaset Premium. Se avete difficoltà nel seguire la diretta al televisore, potete guardare i sorteggi in streaming su Eurosport Player, la piattaforma online di Eurosport. Per usufruire del servizio è necessario essere abbonati. Dopo avere effettuato l’acceso con le proprie credenziali, è necessario premere sul banner dell’evento nella homepage e nel giro di pochi secondi partirà lo streaming dei sorteggi degli ottavi di Champions League.

Come seguire i sorteggi degli ottavi di Champions League su RaiPlay

Per chi non ha l’abbonamento alle piattaforme di video streaming a pagamento, c’è la possibilità di vedere i sorteggi di Champions League di Juventus e Roma anche in diretta streaming gratis su RaiPlay. Come ben saprete, la tv di Stato ha acquisito i diritti per trasmettere una partita il mercoledì sera e anche la possibilità di trasmettere in diretta tutti i sorteggi. La diretta dell’evento inizierà alle 12:00 e andrà in onda su RaiSport + HD. Se non siete a casa, potete vedere i sorteggi di Champions League 2018 in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma online della Tv di Stato. La registrazione al servizio è gratuita e permette di vedere tutti i programmi della Rai. Dopo avere effettuato l’accesso, basta premere sul canale RaiSport+ HD per seguire i sorteggi della Champions League di Juve e Roma.

Per chi non potrà seguire la diretta streaming dei sorteggi, su Virgilio Sport è disponibile la diretta testuali degli accoppiamenti di Champions League.