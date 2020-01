Come vedere in diretta streaming e in TV McGregor - Cerrone

18 Gennaio 2020 - A 18 mesi di distanza dalla sconfitta per sottomissione contro Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor. torna sull’ottagono della MMA per sfidare Donald Cowboy Cerrone. Dopo aver annunciato il ritiro e cambiato idea nel giro di qualche mese, l’obiettivo del combattente irlandese è di tornare a sfidare Khabib Nurmagomedov e far vedere al Mondo chi è il più forte. Ma prima dovrà affrontare diversi sfidanti e dimostrare di essere tornato quello di un tempo.

In questi diciotto mesi Conor McGregor si è allenato duramente per ri-acquistare un buon tono muscolare e per ritrovare l’agilità che ha sempre caratterizzato il suo stile. La sfida contro Donald Cowboy Cerrone non dovrebbe essere molto complicata, ma tutto dipende dal livello e dalla concentrazione di McGregor, che ha anche affermato che la MMA non è più il suo obiettivo principale: nel prossimo futuro vuole conquistare una cintura mondiale nella boxe. Nonostante le premesse non siano delle migliori, l’attesa sull’incontro è molto alta e DAZN si è già assicurata i diritti per trasmettere l’incontro di Las Vegas in esclusiva. Per vedere in TV e in streaming McGregor – Cerrone è necessario sintonizzarsi sull’app DAZN.

A che ora inizia McGregor – Cerrone

Purtroppo per gli appassionati italiani l’orario di inizio del combattimento non è dei più favorevoli. Il combattimento tra McGregor – Cerrone inizia alle ore 4:00 nella notte tra sabato 18 gennaio e domenica 19 gennaio.

Come vedere in TV McGregor – Cerrone

La sfida di MMA è stata acquistata in esclusiva da DAZN che la trasmette sulla propria piattaforma online. Per guardare in TV McGregor – Cerrone bisogna utilizzare uno smart TV che supporta l’applicazione di DAZN. In alternativa bisogna collegare al televisore un computer o un dispositivo come la Chromecast.

Come guardare in diretta streaming McGregor – Cerrone

Se non volete alzarvi dal letto, potete seguire McGregor – Cerrone in diretta streaming sull’app di DAZN. Non dovete far altro che lanciare l’applicazione, inserire le vostre credenziali, premere sul box dedicato all’incontro presente in homepage e aspettare che parta lo streaming dell’incontro di MMA.