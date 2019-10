Come vedere in diretta streaming e TV Fognini - Murray

8 Ottobre 2019 - Fognini – Murray è un match del secondo turno dell’ATP di Shanghai 2019, torneo del circuito Masters 1000 che si gioca sui campi in cemento della città cinese. Una partita che si preannuncia equilibrata e spettacolare, nonostante la distanza nella classifica ATP tra i due tennisti sia abissale. Fognini è undicesimo, mentre Murray è sprofondato fino alla posizione 289 a causa dell’infortunio all’anca che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un anno.

L’ex numero 1 al Mondo aveva anche annunciato il ritiro dal tennis giocato, troppo il dolore causato dall’anca. Ma un anno di riposo e terapie sembrano aver rigenerato il tennista scozzese, tornato su buon livelli e in grado di battere la scorsa settimana Matteo Berrettini nel torneo di Pechino. Per Fognini sarà un osso duro da affrontare, sopratutto sul cemento, una delle superfici preferite da Andy Murray. Il tennista italiano, però, dovrà dimostrare di aver fatto il salto di qualità che gli permette di restare stabilmente tra i primi 10 al Mondo e di essere in grado di giocare anche su superfici veloci.

Fognini – Murray verrà trasmessa in diretta da Sky che ha acquistato i diritti TV del Masters 1000 di Shanghai. Per vedere in TV il match bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Arena. Disponibile lo streaming su SkyGo.

A che ora inizia Fognini – Murray Masters 1000 Shanghai

L’inizio della partita è previsto per le ore 12:00, ma potrebbe slittare a seconda della fine degli altri match di giornata

Come vedere in TV Fognini – Murray

Il match del Masters 1000 di Shanghai verrà trasmessa in diretta TV da Sky sul canale SkySport Arena, numero 204 del palinsesto di Sky.

Come guardare in streaming Fognini – Murray

Disponibile anche lo streaming della partita tra Fognini e Murray su SkyGo, la piattaforma on demand della tv satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati e avere un account registrato sulla piattaforma.

Per vedere in streaming Fognini – Murray secondo turno del Masters 1000 di Shanghai bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali di Sky disponibili e selezionando SkySport Arena partirà lo streaming del match.