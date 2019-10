Come vedere in streaming Baby 2 di Netflix

17 Ottobre 2019 - La sfrontatezza di Ludovica e Chiara, la bellezza e la cattiveria di “Mamma Roma”, il mondo fatato dei Parioli. Tutto questo e molto altro farà da sfondo a Baby 2, la seconda stagione di una delle produzione originali Netflix realizzate in Italia. Una storia moderna, con tanti punti oscuri e che tratta di una delle storie di cronaca che ha maggior sconvolto l’opinione pubblica nell’ultimo decennio.

Un giro di “baby squillo” provenienti dalla “Roma bene” che si prostituivano solo per soldi. In Baby 2 ritroveremo ancora Ludovica e Chiara, oramai perfettamente a loro agio nel condurre una doppia vita: di giorno ragazze dei Parioli che frequentano il liceo privato Collodi, la notte baby squillo pagate da uomini molto più grandi di loro. Baby 2 è un’esclusiva Netflix e per poter vedere le sei puntate della seconda stagione bisogna essere abbonati. Ecco come guardare Baby 2 in streaming.

Baby 2, anticipazioni

Se la prima stagione di Baby vi aveva lasciato con l’amaro in bocca, Baby 2 vi sconvolgerà. La seconda stagione ripartirà da dove si era conclusa la prima, con Fiore che ha “conquistato” il giro delle “baby squillo” dei Parioli ed è pronto a prendere il comando del traffico illegale. Ludovica e Chiara sono pronte a fare il decisivo salto di qualità: ragazze della “Roma bene” durante il giorno, prostitute di notte. Le sei puntate della seconda stagione saranno dedicate completamente alla loro vita, pubblica e privata. Un intreccio che alla fine le porterà a fare scelte difficili, soprattutto per delle ragazze di sedici anni.

Quante sono le puntate di Baby 2

Come accaduto con la prima stagione, Baby 2 è composto da sei puntate dalla durata di circa 45-60 minuti.

Quando esce Baby 2

Baby 2 è disponibile su Netflix dal 18 ottobre 2019. Essendo una serie prodotta e realizzata da Netflix, tutte le puntate della seconda stagione vengono rilasciate in contemporanea.

Dove vedere Baby 2 in TV

Per guardare Baby 2 in TV è necessario essere abbonati a Netflix e avere uno smart TV che supporta l’applicazione . In alternativa è possibile inserire un box TV Android nell’uscita HDMI del televisore e installare Netflix.

Come guardare Baby 2 in streaming

Uno dei segreti del successo di Netflix è la possibilità di vedere i contenuti in mobilità, in qualsiasi momento utilizzando uno dei tanti dispositivi supportati. Baby 2 può essere visto in streaming in qualsiasi momento della giornata, senza dover rispettare un orario fisso. Per poter guardare Baby 2 in streaming è necessario essere abbonati a Netflix e utilizzare un dispositivo con l’app installata.

Vedere in streaming Baby 2 è molto semplice: bisogna lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato alla serie TV presente nell’home page. Si aprirà una scheda con le sei puntate di Baby 2 e premendo su una di loro partirà lo streaming della serie TV. Non c’è bisogno di cambiare lingua: la fiction è prodotta in italiano e partirà automaticamente in lingua originale.