Come vedere in streaming Curon

Si chiama Curon, è ambientata nell’omonima cittadina nella provincia di Bolzano ed è la nuova serie TV di Netflix prodotta in Italia. Disponibile sulla piattaforma di video streaming dal 10 giugno 2020, può essere vista in streaming e in TV da tutti gli abbonati. Curon appartiene a un genere televisivo poco trattato in Italia, quello del sovrannaturale. Uno degli obiettivi della serie TV è proprio quello di dimostrare che in Italia è possibile realizzare contenuti di ottima qualità in grado di rivaleggiare ad armi pari con quelli straniere.

La prima stagione di Curon è ambientata quasi totalmente nell’omonima città in provincia di Bolzano. Cittadina molto piccola, ma che nasconde dei segreti che caratterizzeranno le sette puntate della serie TV. La storia è incentrata sulle vicende di Anna, Mauro e Dalia, una mamma che decide di tornare con i suoi due gemelli nella cittadina in cui è nata. Per vedere Curon in streaming è necessario essere abbonati a Netflix e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, computer, tablet, console e dongle.

Curon: anticipazioni

Non si sa molto della trama di Curon. La serie TV è incentrata sulla storia di tre protagonisti: Anna, la mamma, Mauro e Dalia, i due figli gemelli. Anna decide di tornare a vivere nella città in cui è nata, Curon, ma ben presto deve fare i conti con le stranezze del luogo, a partire dall’hotel gestito dal padre. I due figli, invece, dovranno indagare sulla strana scomparsa della madre e inizieranno un viaggio che li porterà a scoprire molte cose.

Quante sono le puntate di Curon

Curon è composta da sette puntate con una durata che varia tra i 40 e i 50 minuti.

Quando esce Curon

La serie TV è disponibile su Netflix dal 10 giugno 2020. I sette episodi della prima stagione sono rilasciati in contemporanea sulla piattaforma di video streaming.

Dove vedere in TV Curon

Curon è un’esclusiva Netflix e per vederla in TV è necessario avere un abbonamento e accedere alla piattaforma tramite l’app con le proprie credenziali. Per guardare Curon in TV è necessario avere uno smart TV dove installare l’app di Netflix (in molti è presente di default) oppure collegare un computer o un dispositivo come la Chromecast al televisore non intelligente. Una volta avviata l’app, basterà premere sul banner di Curon per avviare la riproduzione della serie TV.

Come guardare in streaming in italiano Curon

Oltre che sul televisore, è possibile anche vedere Curon in streaming su Netflix. Per farlo bisogna essere abbonati, utilizzare uno degli strumenti supportati e avere una buona connessione a Internet.

La prima cosa da fare è installare Netflix sul proprio dispositivo (smartphone, tablet o computer) e inserire le credenziali del proprio account. A questo punto basterà premere sul banner dedicato alla serie TV, cliccare sull’icona Play presente nel riquadro dedicato alle singole puntate e partirà lo streaming di Curon.

Per guardare Curon in streaming in italiano non bisognerà cambiare nessuna impostazione: la lingua originale della serie TV è già l’italiano.