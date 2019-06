Come vedere in streaming Djokovic - Caruso Roland Garros 2019

1 Giugno 2019 - Un sogno quello che sta vivendo Salvatore Caruso, tennista italiano di 27 anni che per la prima volta in carriera è arrivato al terzo turno di un torneo del Grande Slam (il Roland Garros 2019). E ora ha l’occasione di giocare contro il numero 1 al mondo della classifica ATP: Novak Djokovic. Un match impossibile sulla carta, ma una grande occasione per il tennista italiano per dimostrare di non essere arrivato fino a questo punto quasi per caso.

Caruso è approdato al tabellone principale del Roland Garros 2019 passando dalle qualificazioni e ha battuto al primo turno il giovane spagnolo Munar e al secondo il francese Simon, numero 33 della classifica ATP. Un vero e proprio exploit per un tennista che finora aveva partecipato soprattutto ai tornei Challenger. La sfida con Djokovic, uno dei favoriti per vincere il torneo parigino, è molto complicata: il numero uno al Mondo arriva al Roland Garros in uno dei suoi migliori momenti di forma, con l’obiettivo di completare il Grande Slam.

La partita tra Djokovic e Caruso del Roland Garros 2019 è un’esclusiva Eurosport, che trasmetterà la gara su uno dei suoi canali: Eurosport 1 o Eurosport 2. Per gli appassionati c’è anche la possibilità di guardare Djokovic – Caruso in streaming su Eurosport Player.

Djokovic – Caruso Roland Garros 2019: orario di inizio

L’inizio della partita tra Djokovic e Caruso è previsto per le 12:30, ma potrebbe slittare di qualche minuto.

Come guardare Caruso – Djokovic Roland Garros 2019 in streaming su Eurosport Player

Una partita sulla carta impossibile da vincere, ma il Roland Garros negli ultimi anni ci ha regalato grandi sorprese. Se non siete in casa ma non volete perdervi la sfida tra Caruso e Djokovic, avete la possibilità di vedere il Roland Garros 2019 in streaming su Eurosport Player, la piattaforma on demand della TV dedicata allo sport.

Per accedere a Eurosport Player bisogna essere abbonati (mensile o annuale) e utilizzare un dispositivo supportato dalla piattaforma (smartphone, tablet e computer). L’applicazione di Eurosport Player può essere scaricata dal Google Play Store e App Store.

Per seguire in streaming Djokovic – Caruso è necessario accedere a Eurosport Player, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce “Tutti gli Sport”. Dal menu che si aprirà selezionate “Tennis” e poi cliccate sul banner dedicato alla partita del tennista italiano: nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Djokovic – Caruso del Roland Garros 2019.