Come vedere in streaming e in TV Atalanta - Shakhtar su Sky o Mediaset

1 Ottobre 2019 - Riscattare il disastroso debutto in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Questo l’obiettivo dell’Atalanta, che oggi affronta lo Shakhtar Donetsk nella seconda partita del girone C della Champions League 2019 – 2020. Il match è un’esclusiva Sky che trasmette la partita in TV sul canale SkySport Uno (201) e in streaming su SkyGo.

Per l’Atalanta è una partita da dentro o fuori. Una vittoria riaccenderebbe le speranze per la qualificazione al terzo turno, mentre una sconfitta complicherebbe il cammino dei neroazzurri. Dopo la convincente vittoria in campionato contro il Sassuolo, Gasperini si affida ai suoi uomini migliori: nella probabile formazione che affronterà lo Shakhtar spazio al trio d’attacco Gomez – Ilicic – Zapata. A centrocampo spazio a Freuler e De Roon. Lo Shakhtar arriva a Milano (l’Atalanta gioca le partite casalinghe della Champions League al Meazza a causa dei lavori di ristrutturazione che rendono indisponibile lo stadio di Bergamo) con l’intenzione di portare a casa la vittoria: attenzione al quartetto d’attacco composto da Marlos, Taison, Konoplianka e Junior Moraes.

Atalanta – Shakhtar Donetsk: orario

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:55. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro (lo stadio dell’Atalanta è indisponibile perché in ristrutturazione).

Le probabili formazioni di Atalanta – Shakhtar Donetsk

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, A. Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; A. Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Piatov; Butko, Kryvtsov, Matvilenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Marlos, Taison, Konoplianka; Junior Moraes.

Dove vedere in TV Atalanta – Shakhtar Donetsk

La Champions League 2019 – 2020 è un’esclusiva Sky che trasmette tutte le partite in diretta sui propri canali. Per guardare Atalanta – Shakhtar Donetsk bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Uno (201). Lo studio pre-partita comincerà alle ore 18:00.

Come guardare Atalanta – Shakhtar Donetsk in streaming

Atalanta – Shakhtar Donetsk è disponibile anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand riservata agli abbonati. Per accedere a SkyGo bisogna essere iscritti al servizio e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per vedere Atalanta – Shakhtar Donetsk in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Selezionando SkySport Uno e cliccando sul tasto “Play” partirà la diretta della partita.

Se non siete abbonati a Sky, potete seguire la diretta testuale di Atalanta – Shakhtar Donetsk su Virgilio Sport.