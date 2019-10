Come vedere in streaming e in TV Genoa - Milan su Sky o DAZN

5 Ottobre 2019 - Genoa – Milan arriva in un momento particolare per le due formazioni. Entrambe hanno sofferto un inizio di stagione complicato e una sconfitta potrebbe far saltare la panchina di uno dei due allenatori: Andreazzoli o Giampaolo. Genoa – Milan si gioca questa sera alle ore 20:45 e verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vedere il match in TV bisogna sintonizzarsi su DAZN o su DAZN 1, il nuovo canale di Sky. Disponibile anche lo streaming sull’app di DAZN.

Il Genoa e il Milan arrivano al match con la paura di non poter sbagliare. Giampaolo continua a professare calma e assicura che i risultati arriveranno, ma dopo sei giornate di Serie A 2019 – 2020 il Milan ha solo sei punti e quattro gol fatti. L’attacco è sterile e ancora non si riescono a vedere delle trame di gioco. Il Genoa vive la stessa identica situazione: è terz’ultima in campionato con soli cinque punti conquistati. Le ultime prestazioni sono state pessime e Andreazzoli è seriamente a rischio. Il Genoa si affida ai suoi uomini migliori e in attacco schiera il duo Kouame e Pinamonti. Nella probabile formazione del Milan troviamo Duarte, al suo debutto stagionale, e ci sarà il ritorno a centrocampo di Paquetà.

Genoa – Milan: orario

L’inizio della partita è fissato per le ore 20:45. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genoa.

Le probabili formazioni Genoa – Milan

Genoa(3-5-2): I.Radu; Romero, C.Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Kouame, Pinamonti.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Duarte, A.Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao.

Come vedere in TV Genoa – Milan

Come tutti gli anticipi del sabato sera, Genoa – Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match verrà trasmesso in diretta in TV anche su DAZN 1, il nuovo canale del digitale terrestre che trasmette in esclusiva il meglio della programmazione della piattaforma online. Genoa – Milan può essere guardata in TV anche su DAZN, utilizzando uno smart TV compatibile oppure un box TV Android.

Come seguire in streaming Genoa – Milan

Genoa – Milan è disponibile anche in streaming sull’app di DAZN. Per utilizzare DAZN è necessario avere un dispositivo compatibile e un abbonamento attivo (9,99 euro al mese).

Per vedere Genoa – Milan in streaming bisogna lanciare DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato al match presente in home page. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta di Genoa – Milan.

Se non avete un abbonamento a Sky o a DAZN potete seguire la diretta testuale di Genoa – Milan su Virgilio Sport.