Come vedere in streaming e in TV il GP del Giappone 2019 di Formula 1

12 Ottobre 2019 - Il tifone Hagibis si è abbattuto anche sul GP del Giappone 2019 di Formula 1: le qualifiche e la gara si terranno nella giornata di domenica, nella speranza che la gara non venga falsata dalla pioggia e dal vento. Si spera che il maltempo risparmi la corsa e che sul circuito di Suzuka si possa correre regolarmente.

La Formula 1 arriva in Giappone dopo la gara pazza di Sochi. La Ferrari ha dominato qualifiche e fino a età gara, ma poi il problema al motore occorso a Vettel ha mischiato le carte e Leclerc si è ritrovato terzo dietro le due Mercedes, con Hamilton che alla fine ha conquistato il GP di Russia 2019. La Ferrari, però, ha fatto grandi passi in avanti in questo finale di stagione, anche se le prime prove libere disputate a Suzuka sono state dominate dalla Mercedes. Le due Rosse si sono posizionate solamente quarta e quinta, anche il passo gara delle Frecce d’Argento è stato migliore rispetto a quello della Ferrati.

Il GP del Giappone è un’esclusiva Sky che trasmetterà in diretta qualifiche e gara sui canali SkySport Uno (201) e SkySport Formula 1 (207). Per chi non è abbonato a Sky c’è la possibilità di vedere in chiaro la gara su TV8, canale del digitale terrestre. Disponibile lo streaming gratis del GP del Giappone 2019 sul sito di TV8 e su SkyGo.

GP del Giappone 2019 di Formula 1: orario qualifiche e gara

Il tifone Hagibis ha obbligato la FIA ad annullare le prove libere e le qualifiche del sabato e a spostare quest’ultime alla domenica mattina. Questo ha reso molto più complicato per gli appassionati italiani seguire il GP del Giappone 2019. L’inizio delle qualifiche è fissato per le 3:00 ora italiana (domenica notte), mentre la partenza della gara è prevista per le 7:10 ora italiana (domenica mattina). La FIA monitorerà la situazione tra sabato e domenica e potrebbe anche decidere di annullare le qualifiche nel caso in cui le condizioni meteo non permettessero. In questo caso verranno tenute in considerazione i tempi delle seconde prove libere di venerdì.

Qualifica GP del Giappone 2019: domenica 13 ottobre ore 3:00

GP del Giappone 2019: domenica 13 ottobre ore 7:10

Dove vedere il GP del Giappone 2019 di Formula 1 in TV

Il GP del Giappone 2019 è un’esclusiva di Sky che trasmette in diretta le qualifiche e la gara. I canali dedicato sono SkySport Uno e SkySport Formula 1. Oltre alla gara, SkySport seguirà l’evento con interventi dal paddock e con interviste esclusive.

Chi non ha un abbonamento a Sky dovrà accontentarsi della differita offerta da TV8. Il GP del Giappone 2019 verrà trasmesso in chiaro in TV su TV8: qualifiche alle ore 12:30, gara alle ore 15:00, tutto domenica 13 ottobre.

Come guardare in GP del Giappone 2019 di Formula 1 in streaming su SkyGo

Per gli appassionati di Formula 1 c’è la possibilità di vedere il GP del Giappone 2019 in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati ed essere iscritti al sito dell’emittente satellitare.

Per seguire in streaming il GP del Giappone 2019 bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista e selezionando SkySport Uno o SkySport Formula 1 partirà lo streaming della gara.

Come seguire in streaming gratis il GP del Giappone 2019 di Formula 1

Se non avete un abbonamento all’emittente satellitare, potete guardare in streaming gratis il GP del Giappone 2019 sul sito di TV8, ma solamente in differita. Non c’è bisogno né di pagare un abbonamento né di essere registrati, ma solamente di uno smartphone e di una buona connessione a Internet.

Per vedere il GP del Giappone di Formula 1 in streaming gratis bisogna aprire il browser del proprio dispositivo, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi il portale. Nel giro di pochi secondi, nella homepage dovrebbe partirà il media player con lo streaming della gara.