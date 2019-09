Come vedere in streaming e in TV il GP di Russia 2019 di Formula 1

27 Settembre 2019 - Dal 27 al 29 settembre si corre a Sochi il GP di Russia 2019 di Formula 1, ultimo appuntamento europeo del calendario prima del trasferimento in Asia e continente americano. La Ferrari arriva a questo appuntamento dopo aver inanellato tre vittorie consecutive su circuiti molto diversi tra di loro (Spa, Monza e Singapore), segnale che la terza specifica del motore arrivata proprio in Belgio ha portato grossi benefici alla macchina.

La vittoria di Singapore ha stupito tutti, anche gli addetti ai lavori. Sulla carta il circuito non era adatto alle caratteristiche della Rossa, ma un’ottima strategia di squadra ha permesso a Vettel di vincere e a Leclerc di arrivare secondo, per una doppietta Ferrari che mancava da più di un anno. E ora a Sochi la scuderia di Maranello punta al poker, un obiettivo che solo due mesi fa sembrava impossibile. Le prime prove libere del GP di Russia 2019 hanno confermato l’ottimo stato di salute della Ferrari e soprattutto di Leclerc, tra i più veloci sia sul giro singolo sia sulla simulazione di gara (più di mezzo secondo di vantaggio sulla Mercedes). Verstappen, sembrato in grande forma nelle prove libere, dovrà scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza per aver cambiato una parte del motore.

Il GP di Russia 2019 di Formula 1 è un’esclusiva di Sky che trasmetterà la corsa su SkySport Uno e SkySport F1. La gara potrà essere vista in TV in chiaro su TV8, canale del digitale terrestre, ma solamente in differita. Disponibile anche lo streaming gratis sul sito di TV8 e su SkyGo.

GP di Russia 2019 di Formula 1: orario qualifiche e gara

Ultimo appuntamento con orari europei prima della trasferta in Asia. Per le qualifiche l’appuntamento è per il 28 settembre alle ore 14:00, mentre l’inizio della gara è fissato alle ore 13:10 del 29 settembre.

Orario qualifiche GP di Russia 2019: 28 settembre ore 14:00

Oraria gara GP di Russia 2019: 29 settembre ore 13:10

Dove vedere GP di Russia 2019 in TV

Il Gp di Russia 2019 può essere visto in diretta in TV solamente sui canali di Sky: Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Chi non ha un abbonamento alla piattaforma satellitare si deve accontentare della differita che andrà in onda su TV8, canale del digitale terrestre. Su TV l’appuntamento è alle 18:00 di sabato e domenica per le qualifiche e per la gara.

Sky garantirà una copertura totale dell’evento con interviste in esclusiva dal paddock e approfondimenti curati dagli analisti dell’emittente satellitare.

Come guardare il GP di Russia 2019 in streaming su SkyGo

Sky permette anche di seguire il GP di Russia in streaming su SkyGo, il servizio on demand riservato ai propri clienti. Per accedere a SkyGo è necessario utilizzare uno dei dispositivi supportati ed essere iscritti alla piattaforma.

Per vedere in streaming il GP di Russia 2019 di Formula 1 bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce di menu Canali TV. A questo punto selezionate SkySport Uno o SkySport F1 e premete sull’icona Play: nel giro di qualche secondo partirà il media player con lo streaming della corsa.

Come seguire il GP di Russia 2019 di Formula 1 in streaming gratis

Se non siete abbonati a Sky non vi dovete preoccupare, avete la possibilità di guardare il GP di Russia 2019 in streaming gratis sul sito di TV8. Non bisogna né essere iscritti, né pagare un abbonamento, ma basta avere un dispositivo con una buona connessione a Internet e un browser installato. Per vedere la gara in streaming bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che nella homepage parta la diretta del canale.