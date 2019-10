Come vedere in streaming e in TV Manchester United - Liverpool

20 Ottobre 2019 - Manchester United – Liverpool è il big match della nona giornata di Premier League 2019 – 2020. Una partita molto importante per entrambe le squadre: il Manchester United arriva da un inizio di campionato disastroso: 9 punti in 8 giornate, a un solo punto dalla zona retrocessione; il Liverpool, invece, le ha vinte tutte, 24 punti, 20 gol fatti e solo 6 subiti.

Una vittoria dei Reds riporterebbe a otto i punti di vantaggio sul Manchester City, mentre una vittoria dello United darebbe la certezza a Solskjær si salvare la panchina per almeno qualche altra giornata. L’allenatore norvegese, infatti, è molto vicino all’esonero: l’orrendo inizio di campionato e un gioco che non ha mai decollato, hanno convinto la dirigenza che è ora di cambiare. Al suo posto lo United avrebbe contattato Allegri, che porterebbe con sé Mandzukic e Emre Can dalla Juventus. Per il match decisivo per salvare la panchina, Solskjær dovrà fare a meno di Pogba e si affiderà a Mata, James e McTominay. In attacco spazio a Martial. Klopp, invece, schiererà il Liverpool titolare con il classico 4-3-3: in attacco Mané – Firmino – Salah.

A che ora gioca Manchester United – Liverpool

Il calcio d’inizio di Manchester United – Liverpool è fissato per le ore 17:30. Si gioca allo stadio Old Trafford.

Le probabili formazioni di Manchester United – Liverpool

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Matic; James, Mata, Rashford; Martial.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè.

Come vedere in TV Manchester United – Liverpool

La Premier League 2019 – 2020 è un’esclusiva SkySport. Per guardare Manchester United – Liverpool bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Uno (201) dell’emittente satellitare. Il match può essere visto in TV anche dagli abbonati a Now TV e Tim Vision, ma bisogna avere uno smart TV oppure collegare un box Android al televisore.

Come guardare Manchester United – Liverpool in streaming

Manchester United – Liverpool è disponibile anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky ed essere registrati sul sito del servizio.

Per vedere Manchester United – Liverpool bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce di menu Canali TV. Si aprirà una pagina con una lista di tutti i canali e selezionando SkySport Uno partirà lo streaming della partita.

Lo streaming di Manchester United – Liverpool è disponibile anche per gli abbonati a Now TV e Tim Vision, utilizzando le applicazioni dei due servizi.