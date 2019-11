Come vedere in streaming e in TV Milan - Napoli su Sky e DAZN

23 Novembre 2019 - Sarà un sabato di grande calcio: dopo la partita alle 15:00 tra Atalanta e Juventus, alle 18:00 è il turno di Milan – Napoli. Una partita tra due squadre che stanno vivendo un periodo piuttosto complicato e che devono rilanciarsi se vogliono raggiungere gli obiettivi stagionali. Milan – Napoli può essere vista in TV su SkySport Serie A, canale 202 dell’emittente satellitare. Disponibile lo streaming su SkyGo.

Il Milan è in grossa difficoltà e si trova quattordicesimo in classifica, molto distante dalla zona Uefa e con soli pochi punti dalla zona retrocessione. Il cambio di allenatore non sembra aver scosso la squadra e il gioco espresso è di basso livello. Pioli sta cercando di motivare i giocatori nella speranza che la seconda parte di stagione sia migliore. Il Napoli, invece, arriva da un mese complicato, concluso con il pareggio in casa contro il Genoa, la contestazione da parte dei tifosi e il litigio tra squadra-allenatore-presidente, vicenda ancora non chiusa e che potrebbe portare all’esonero di Ancelotti e a una forte multa da parte della società. La partita di oggi sarà decisiva per entrambe le squadre e darà risposte sul futuro prossimo.

A che ora si gioca Milan – Napoli

Il calcio d’inizio di Milan – Napoli è fissato per le ore 18:00. La partita si gioca allo stadio San Siro di Milano

Le probabili formazioni di Milan – Napoli

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabiàn; Insigne, Lozano.

Dove vedere in TV Milan – Napoli

I tifosi possono guardare in TV Milan – Napoli su SkySport Serie A, canale 202 dell’emittente satellitare. Il match può essere visto anche sui canali del digitale terrestre di Sky e su Now TV. Milan – Napoli non è disponibile per i clienti DAZN. Il pre-partita inizierà alle ore 17:00.

Come guardare Milan – Napoli in streaming

Disponibile anche lo streaming di Milan – Napoli su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e avere un account registrato sulla piattaforma.

Per vedere in streaming Milan – Napoli è necessario lanciare SkyGo, inserire le credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Serie A partirà lo streaming della partita.

Per chi non è abbonato a Sky è disponibile la diretta testuale di Milan – Napoli su Virgilio Sport.