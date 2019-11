Come vedere in streaming e in TV Roma - Napoli su Sky o DAZN

2 Novembre 2019 - Roma – Napoli è il big match dell’undicesima giornata di Serie A 2019 – 2020. Le due squadre sono quasi appaiate in classifica: la Roma è quarta a 19 punti, mentre il Napoli è quinto con 18 punti. La Roma è reduce da due vittorie molto convincenti, mentre il Napoli ha pareggiato contro Spal e Atalanta. Roma – Napoli è un’esclusiva Sky e il match può essere visto in TV su SkySport Serie A (202) e in streaming su SkyGo.

L’ultima giornata di campionato ha lasciato molte scorie nel Napoli. Il contatto in area tra Kjaer e Llorente e il seguente pareggio di Ilicic hanno fatto molto discutere in questi giorni e la squalifica di Ancelotti non ha fatto altro che aumentare la tensione. I giocatori napoletani, però, devono essere bravi a dimenticare tutto e sfogarsi sul campo, dove troveranno una Roma in ottima forma, nonostante i tanti infortuni e squalifiche. Nel Napoli torna titolare Mario Rui dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo per un mese, mentre al posto di Allan giocherà Zielinski. In attacco spazio a Mertens. Nella Roma ci sarà il probabile debutto stagionale in difesa di Cetin con Mancini confermato ancora a centrocampo. Dietro a Dzeko fiducia a Zaniolo che sta vivendo un grande momento di forma.

A che ora gioca Roma – Napoli

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma.

Le probabili formazioni di Roma – Napoli

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Cetin, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.

Dove vedere in TV Roma – Napoli

Come tutti gli anticipi del sabato alle 15:00, Roma – Napoli è un’esclusiva Sky. Per guardare il match in TV bisogna collegarsi al canale SkySport Serie A, numero 202 di Sky. Roma – Napoli può essere visto in TV anche dagli abbonati a Now TV utilizzando uno smart TV oppure collegando uno box TV Android al televisore. Non è possibile seguire la partita su DAZN.

Come guardare in streaming Roma – Napoli

Per i tifosi delle due squadre è disponibile anche lo streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati e avere un account registrato su Sky.

Per vedere Roma – Napoli in streaming su SkyGo lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili e bisogna selezionare SkySport Serie A e premere sul tasto “Play”. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Roma – Napoli.