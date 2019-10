Come vedere in streaming El Camino - Il Film di Breaking Bad italiano

10 Ottobre 2019 - A sei anni di distanza dalla trasmissione dell’ultima puntata, Breaking Bad torna sul piccolo (e grande) schermo, con un inedito film realizzato e trasmesso da Netflix. El Camino, questo il nome del film, sarà un sequel della serie TV e ripartirà esattamente dalla fine dell’ultima puntata della quinta stagione. Breaking Bad è una delle serie TV di maggior successo dell’ultimo decenni: in cinque anni ha raccolto 16 Emmy e 2 Golden Globe e Bryan Cranson, che nella serie interpreta White, il protagonista, ha vinto per tre volte l’Emmy per miglior attore protagonista.

Il protagonista di El Camino, però, sarà Jesse Pinkman, l’amico-nemico che ha accompagnato per tutta la durata della serie TV Walter White. Il film è stato scritto, prodotto e diretto da Vince Gilligan, autore anche delle puntate della serie TV. Il regista non ha voluto far trapelare nulla e tranne chi sarà il protagonista non si sa molto di più. El Camino è un film disponibile solamente su Netflix. Ecco come fare per vedere in TV e in streaming El Camino, il fil m di Breaking Bad.

El Camino, le anticipazioni

Massimo riserbo su El Camino, il film di Breaking Bad. Vince Gilligan, regista e sceneggiatore del film ha voluto mantenere il massimo riserbo sul film. Le uniche cose certe riguardano il protagonista del film (Jesse Pinkman) e il fatto che El Camino sarà il sequel di Breaking Bad.

Alla preview del film era presente tutto il cast della serie TV, ma non c’è la certezza che in El Camino parteciperanno tutti i protagonista. C’è molta incertezza sul fatto che Walter White farà parte del cast del film.

Quando esce El Camino – Il film di Breaking Bad

El Camino è disponibile su Netflix dalla mattina dell’11 ottobre. La data di uscita non è casuale: il venerdì prima dell’inizio del weekend, per dare la possibilità a tutti gli appassionati di vedere il film.

Dove vedere El Camino in TV

El Camino, il film di Breaking Bad è un’esclusiva Netflix e per poterlo vedere in TV è necessario essere abbonati alla piattaforma di video in streaming. Per guardare El Camino in TV bisogna avere uno smart TV oppure essere clienti Sky Q e aver attivato l’offerta Intrattenimento Plus. In alternativa si può collegare il proprio computer al televisore tramite la porta HDMI.

Come guardare El Camino – Il Film di Breaking Bad in streaming

I fan di Breaking Bad potranno vedere El Camino in streaming sull’app di Netflix disponibile per smartphone, tablet, computer e TV. Logicamente per accedere al servizio bisogna essere abbonati alla piattaforma di video streaming. Per guardare El Camino, il film di Breaking Bad in streaming bisogna accedere a Netflix e premere sulla locandina del film presente nella homepage. Premendo il tasto Play partirà lo streaming del contenuto multimediale.

Il film è girato in inglese e per vedere El Camino in italiano è necessario cambiare la lingua dalle impostazioni del film. Farlo è molto semplice: lanciate la visione del film e cliccate sull’icona a forma di fumetto. Si aprirà un menu a scomparsa e alla voce “Audio” impostate italiano. Se, invece, volete guardare El Camino in inglese con i sottotitoli in italiano, dovete cliccare sull’icona a forma di fumetto e selezionare “inglese” nella voce “Audio” e “italiano” in “Sottotitoli”.