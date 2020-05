Come vedere in streaming in italiano The Last Dance, puntata 9 e 10

The Last Dance, la serie TV trasmessa da Netflix e co-prodotta insieme a ESPN, è arrivata all’ultimo ballo: da lunedì 18 maggio alle ore 9:00 sono disponibili le ultime due puntate. La serie TV che ripercorre l’ultima stagione di Michael Jordan ai Chicago Bulls ha fatto registrare record inimmaginabili: si tratta della serie più vista in Italia di sempre, superando La Casa di Carta. Numeri che confermano l’ottimo lavoro svolto da Michael Tollin, che ha lavorato su questo progetto per quasi due anni, recuperando tantissimo materiale rimasto inedito per più di venti anni.

The Last Dance è un contenuto che valica i confini del basket e che racconta la vita di un campione e di tutte le persone che gli sono state intorno. The Last Dance ha avuto il merito di appassionare anche coloro che non hanno mai visto una partita di pallacanestro in TV. Le ultime due puntate di Last Dance, come tutte le restanti otto, sono disponibili su Netflix per tutti gli abbonati e possono essere viste sia in TV sia in streaming con i sottotitoli in italiano: ecco come fare

The Last Dance, le ultime due puntate: anticipazioni

Bocche cucite. Sono pochissime le anticipazioni sulle ultime due puntate, ma chi ha seguito finora The Last Dance può immaginare quale sarà il tema: i playoff della stagione 1997-1998. Il finale lo conoscono tutti: la vittoria del sesto anello contro gli Utah Jazz e il secondo ritiro dal basket di Michael Jordan. Ma le ultime due puntate mostreranno dei retroscena ancora inediti. Vedremo cosa ci regalerà.

Quando escono le puntate 9 e 10 di The Last Dance

Le puntate 9 e 10 di The Last Dance sono disponibili su Netflix da lunedì 18 maggio alle ore 9:00. Chi non ancora recuperato la serie TV, potrà guardare prima le altre puntate e poi concentrarsi sulle ultime due.

Come guardare The Last Dance in TV

The Last Dance è una serie TV trasmessa in esclusiva su Netflix e per poterla vedere in TV è necessario essere abbonati alla piattaforma di video streaming. Per coloro che hanno uno smart TV vedere The Last Dance sul televisore è molto semplice: basta aprire l’app di Netflix, selezionare il banner dedicato alla serie TV e far partire la puntata 9. Per chi non ha un televisore intelligente, esistono delle valide alternative: collegare il PC oppure utilizzare un dongle come l’Amazon Fire TV Stick o il Chromecast.

Come vedere The Last Dance puntata 9 e puntata 10 in streaming in italiano

Le puntate 9 e 10 di The Last Dance sono trasmesse in esclusiva sull’app di Netflix, disponibile per smartphone e tablet. Per vedere in streaming The Dance bisogna lanciare l’app di Netflix, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato alla serie TV. Si aprirà una schermata nel quale selezionare la puntata da vedere. Essendo una serie TV statunitense, la lingua originale è l’inglese e per il momento non è disponibile il doppiaggio in italiano a causa del Covid-19.

Gli utenti, però, possono vedere le ultime due puntate di The Last Dance in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Per farlo basta premere sull’icona rettangolare in alto a destra (la seconda delle tre disponibili) e nel menu che si aprirà selezionare italiano sotto la colonna “Sottotitoli”.