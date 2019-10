Come vedere in streaming Napoli - Verona su Sky o DAZN

19 Ottobre 2019 - Finita la pausa delle Nazionali, ricomincia il campionato di Serie A 2019 – 2020. Il Napoli di Carlo Ancelotti affronta il Verona, una delle sorprese di questo inizio di campionato. La squadra allenata da Juric ha dimostrato un buon gioco, una grande aggressività e sta lanciando giocatori giovani e interessanti. Napoli – Verona è un’esclusiva Sky e la partita verrà trasmessa sul canale SkySport Seria A (202). Disponibile anche lo streaming su SkyGo.

Il Napoli sta vivendo delle settimane piuttosto turbolente. In campionato è a sei punti di distacco dal primo posto occupato dalla Juventus, mentre in Champions League è reduce dal deludente pareggio contro il Genk. Contro il Verona è necessaria una vittoria, anche per mettere a tacere le voci sulle frizioni avute da Ancelotti con una parte dello spogliatoio (in primis con Insigne). L’allenatore romagnolo dovrà fare a meno di Mario Rui e Hysay, out per infortunio. Il Napoli dovrebbe schierarsi con il tipico 4-4-2 con al centro della difesa Manolas – Koulibaly e in attacco la coppia Younes – Milik (Mertens a riposo). Nella probabile formazione del Verona ci sono tutti i giocatori che hanno ben impressionato in questo inizio di stagione, a partire da Miguel Veloso, vero faro della squadra.

A che ora gioca Napoli – Verona

Il calcio d’inizio di Napoli – Verona è fissato per le ore 18:00. Si gioca allo stadio San Paolo di Napoli.

Le probabili formazioni Napoli – Verona

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Younes, Milik.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Dove vedere in TV Napoli – Verona

L’anticipo delle 18:00 del sabato è un’esclusiva di Sky. Per guardare Napoli – Verona in TV bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Serie A, numero 202 dell’emittente satellitare. La partita verrà trasmessa anche sul canale del digitale terrestre di proprietà di Sky.

Gli abbonati a Now Tv e Tim Vision potranno vedere Napoli – Verona in TV collegando al televisore un box TV Android.

Come guardare in streaming Napoli – Verona

Napoli – Verona può essere seguita anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati all’emittente satellitare e avere un account registrato sul sito di Sky. Oltre a utilizzare un dispositivo supportato: smartphone, tablet e computer.

Per vedere Napoli – Verona in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali a disposizione e selezionando SkySport Serie A partirà lo streaming della partita.

Anche gli abbonati a NowTV e Tim Vision possono guardare il match in streaming sulle applicazioni delle due piattaforme.

Chi non ha un abbonamento a nessun servizio, può seguire la diretta testuale di Napoli – Verona su Virgilio Sport.