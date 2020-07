Come vedere in TV e diretta streaming il GP di Andalucia 2020 di MotoGP

Back to back per la MotoGP 2020: dopo il GP della Spagna della scorsa settimana, si torna a correre sul circuito di Jerez de la Frontera per il GP di Andalucia. Una gara molto importante e molto attesa da tutti gli appassionati, soprattutto per vedere le condizioni di Marc Marquez. Il campione spagnolo nel gran premio precedente è caduto e si è fratturato il polso e in questa settimana è stato operato.

Senza aspettare di recuperare al 100%, Marc Marquez ha deciso di correre il rischio e sabato mattina parteciperà alla prove libere e alle qualifiche, dopo aver saltato le prime libere del venerdì. Quindi ci sarà ancora più attesa per vedere come il pilota spagnolo riprenderà a pochi giorni dall’operazione subita. Le prove libere del venerdì hanno dato risposte contrastanti: la pista di Jerez è sempre molto calda e per le gomme sarà un incubo. Valentino Rossi è apparso molto più in palla rispetto alla settimana scorsa, ma il favorito per la pole e anche per la vittoria resta Quartararo.

Gli appassionati possono seguire in TV e in diretta streaming gratis il GP di Andalucia 2020 di MotoGP, ma bisogna essere abbonati a Sky oppure a DAZN. Su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre, sarà possible seguire il gran premio solamente in differita.

GP di Andalucia 2020 di MotoGP: orario qualifiche e gara

Classici orari europei per il GP di Andalucia 2020. L’appuntamento con le qualifiche è per sabato 25 luglio alle ore 14:10, mentre la gara è fissata a domenica 26 luglio alle 14:00.

Dove vedere in TV il GP di Andalucia 2020 di MotoGP

La stagione 2020 della MotoGP ha portato con sé un’importante novità per quanto riguarda i diritti televisivi: a Sky e TV8 si è aggiunto anche DAZN, che trasmette in diretta sulla propria piattaforma tutti i gran premi. Quindi, gli appassionati possono vedere la MotoGP su più piattaforme in base alla tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto.

Per vedere in TV il GP di Andalucia 2020 di MotoGP è possibile collegarsi ai canali SkySport MotoGP oppure SkySport Uno sulla piattaforma satellitare di Sky, oppure su DAZN utilizzando l’app ad hoc installata sullo smart TV. Per chi non ha un abbonamento c’è l’opzione TV8, canale del digitale terrestre che trasmette in differita la maggior parte dei gran premi della MotoGP 2020.

Come guardare in streaming il GP di Andalucia 2020 di MotoGP su SkyGo

Per chi ha un abbonamento al pacchetto Sport di Sky c’è anche la possibilità di vedere il GP di Andalucia 2020 di MotoGP in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per utilizzare SkyGo è necessario scaricare l’app su smartphone, tablet o computer e accedere con le proprie credenziali di Sky.

Una volta fatta questa procedura, bisogna entrare nell’app, premere sulla voce Canali TV e si aprirà una lista con tutti i canali di Sky. Scorrendo verso il basso si incontrerà SkySport Uno e SkySport MotoGP. Selezionando uno dei due canali e premendo sul tasto “Play”, partirà la riproduzione del gran premio.

Come vedere in streaming il GP di Andalucia 2020 di MotoGP su DAZN

Gli abbonati a DAZN da quest’anno hanno anche la possibilità di guardare in streaming la MotoGP 2020. Per seguire il GP di Andalucia in streaming bisogna lanciare l’applicazione e premere sul box dedicato all’evento presente nell’homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del gran premio di MotoGP.

Come vedere in streaming il GP di Andalucia 2020 di MotoGP su TV8

Anche TV8 trasmette sul proprio canale del digitale terrestre le qualifiche e la gara del GP di Andalucia 2020, ma solamente in differita. Chi non ha un abbonamento a Sky o DAZN, può approfittare dello streaming gratis sul sito di TV8 per vedere la MotoGP 2020. Farlo è molto semplice: basta avere un dispositivo con una connessione a Internet, aprire il browser e inserire la URL del sito di TV8. Quando il sito sarà caricato, nell’homepage partirà lo streaming del GP di Andalucia 2020 di MotoGP.