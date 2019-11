Come vedere in TV e in diretta streaming Sinner - Kecmanovic

8 Novembre 2019 - Il sogno continua. Arrivato alle ATP Finals Next Gen 2019 grazie a una wild card, Sinner sta dimostrando che la posizione numero 95 al Mondo gli sta stretta. Il giovane altoatesino ha vinto il proprio gruppo (nonostante la sconfitta di ieri innocua contro il francese Humbert) e ora è pronto ad affrontare in semifinale il serbo Kecmanovic, numero 60 al mondo.

Sinner ha l’opportunità di arrivare in finale e coronare una stagione finora fantastica. A gennaio era nelle retrovie della classifica ATP, oltre la posizione 500, ora è top 100 ed è destinato a crescere ancora, anche grazie alla qualificazione conquistata al primo torneo del Grande Slam del 2020. Contro Kecmanovic, Sinner dovrà fare una partita perfetta. L’avversario è ostico e cercherà di approfittare di ogni minimo errore dell’italiano e anche della sua inesperienza. Sinner, però, avrà dalla sua il tifo di casa: in questi tre giorni ha conquistato gli appassionati milanesi che stasera faranno tutti il tifo per lui.

I diritti TV delle ATP Finals Next Gen 2019 sono stati acquistati da Supertennis TV e la semifinale tra Sinner e Kecmanovic verrà trasmessa in chiaro in TV sul canale del digitale terrestre e in streaming gratis sul sito di Supertennis TV.

ATP Finals Next Gen 2019, semifinale Sinner – Kecmanovic: orario inizio

L’inizio del match avverrà non prima delle 21:00. Tutto dipende dalla lunghezza dell’altra semifinale tra De Minaur e Tiafoe che avrà inizio alle 19:00.

Dove vedere in TV Sinner – Kecmanovic

Come il resto degli incontri delle ATP Finals Next Gen, anche la semifinale Sinner – Kecmanovic è un’esclusiva di Supertennis TV, il canale prodotto dalla Federazione Italiana Tennis. Per guardare in TV Sinner – Kecmanovic bisogna sintonizzarsi sul canale Supertennis TV disponibile in chiaro sul digitale terrestre o sul satellitare di Sky.

Come guardare in streaming gratis Sinner – Kecmanovic

Se siete in giro e non volete perdervi la semifinale dell’ATP Finals Next Gen 2019, potete vedere Sinner – Kecmanovic in streaming gratis sul sito di Supertennis TV. Non c’è bisogno di nessun abbonamento e neanche la registrazione, ma basta avere un dispositivo con un browser e una buona connessione a Internet.

Per seguire in streaming gratis Sinner – Kecmanovic bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di Supertennis TV e aspettare che si carichi l’homepage. In uno dei riquadri disponibili sarà presente la diretta online dalla semifinale del torneo Next Gen 2019 e basterà cliccarci per vedere in streaming Sinner – Kecmanovic.