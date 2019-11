Come vedere in TV e in streaming gratis Next Gen ATP Finals 2019

4 Novembre 2019 - Dal 5 all’11 novembre Milano ospita le ATP Finals Next Gen, il torneo di fine anno che vede protagonisti i migliori Under 21 del circuito ATP. In palio, oltre il trofeo, anche il titolo di predestinato e di futuro protagonista del tennis mondiale. Oltre ai sette migliori tennisti Under 21 c’è posto anche per Jannik Sinner, il giovane tennista italiano che sta stupendo in questo finale di stagione.

Il torneo si divide in due gruppi da quattro e i migliori due di ogni gruppo si qualificano alle semifinali. Martedì, mercoledì e giovedì si disputano i match di qualificazione, mentre venerdì sarà dedicato alle semifinali. Sabato alle 21:00 appuntamento con la finale, nella speranza che ci sia il nostro Jannik Sinner. Le possibilità non sono molto, ma il tennista altoatesino ha dimostrato in questo ultimo mese di avere le capacità di battere anche tennisti più forti di lui, perlomeno sulla carta.

Le ATP Finals Next Gen 2019 sono un’esclusiva di Supertennis TV che ha acquisito i diritti. I match possono essere visti in TV in chiaro sul digitale terrestre sul canale 64, mentre gli abbonati a Sky devono sintonizzarsi sul canale 224. Disponibile lo streaming gratuito delle ATP Finals 2019 sul sito di Supertennis TV.

ATP Finals Next Gen: date e orari

Martedì 5 Novembre

Ore 14:00 Sessione pomeridiana

Ore 19:30 Sessione serale

Mercoledì 6 Novembre

Ore 14:00 Sessione pomeridiana

Ore 19:30 Sessione serale

Giovedì 7 Novembre

Ore 14:00 Sessione pomeridiana

Ore 19:30 Sessione serale

Venerdì 8 Novembre

Ore 19 Semifinali

Sabato 9 Novembre

Ore 19 Finale 3° posto

Ore 21 Finale 1° posto

ATP Finals Next Gen: chi partecipa

Il torneo è riservato ai tennisti Under 21 che si sono posizionati nelle prime otto posizioni della classifica annuale dell’ATP. Gli otto partecipanti sono: Alex De Minaur (Australia, 1) Casper Ruud (Norvegia, 4) Miomir Kecmanovic (Serbia, 5) Alejandro Davidovich Fokina (Spagna, 7), Frances Tiafoe (USA, 2) Ugo Humbert (Francia,3) Mikael Ymer (Svezia, 6) e il nostro Jannik Sinner (Italia, WC).

Ci sono alcune assenza importanti: Tsisipas, qualificatosi per le ATP Finals dei “grandi”, Shapovalov, reduce dalla finale al Masters 1000 di Parigi – Bercy e Auger – Aliassime, infortunato.

A difendere i colori italiani ci sarà Jannik Sinner, reduce dalla sua prima semifinale in un torneo ATP e protagonista di un finale di stagione da vero protagonista. Ha conquistato la top 100 della classifica ATP e la qualificazione al tabellone principale del primo Grande Slam del 2020: gli Australian Open.

ATP Finals Next Gen: i gruppi

Gruppo A: Alex De Minaur (Australia, 1) Casper Ruud (Norvegia, 4) Miomir Kecmanovic (Serbia, 5) Alejandro Davidovich Fokina (Spagna, 7)

Gruppo B: Frances Tiafoe (USA, 2) Ugo Humbert (Francia,3) Mikael Ymer (Svezia, 6) Jannik Sinner (Italia, WC)

Dove vedere in TV ATP Finals Next Gen 2019

I diritti televisivi delle ATP Finals Next Gen 2019 sono stati acquistati da Supertennis TV, il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis. I match del torneo possono essere visti in chiaro in TV sul canale Supertennis TV, disponibile sul digitale terrestre. Anche gli abbonati a Sky possono guardare le ATP Finals Next Gen in TV sintonizzandosi sul canale 224.

Come guardare in streaming gratis ATP Finals Next Gen 2019

Se non potete seguire in TV i match del torneo, è possibile vedere in streaming gratis le ATP Finals Next Gen 2019 sul sito di Supertennis. Non c’è bisogno né di un abbonamento né di essere iscritti alla piattaforma, ma basta avere un dispositivo con una buona connessione a Internet.

Per guardare le ATP Finals Next Gen 2019 bisogna aprire il browser sul proprio dispositivo, inserire la URL del sito di Supertennis TV e premere sul box dedicato ai match presente in home page.