Come vedere in TV e in streaming gratis Nuova Zelanda - Irlanda

19 Ottobre 2019 - In molti l’avevano pronosticata come la probabile finale dei Mondiali di rugby 2019, ma un Giappone sorprendente ha conquistato il primo posto del Pool A. Nuova Zelanda – Irlanda è il secondo quarto di finale dei Mondiali di Rugby 2019 e il match si disputa oggi alle 12:15 ora italiana.

Una partita molto attesa dagli appassionati di rugby. Dopo l’uscita dell’Italia nel girone eliminatorio (anche a causa dell’annullamento dell’ultimo match con i neozelandesi a causa dei danni causati la settimana scorsa dal tifone Hagibis), i fan italiani potranno godersi le otto Nazionali più forti. Nuova Zelanda – Irlanda è sicuramente il piatto forte della giornata. Gli All Blacks hanno vinto il girone dell’Italia battendo per 23-13 il Sud Africa, mentre l’Irlanda, come appena detto, è arrivata seconda, battuta nello scontro diretto dal Giappone. La partita verrà trasmessa in diretta TV e in streaming gratis dalla Rai sul canale Rai Sport+ HD e su RaiPlay.

A che ora giocano Nuova Zelanda – Irlanda

Il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 12:15.

Dove vedere in TV Nuova Zelanda – Irlanda

I diritti televisivi del Mondiale di rugby 2019 sono stati acquistati dalla Rai che in totale trasmetterà in diretta 19 incontri. Nuova Zelanda – Irlanda fa parte di questo pacchetto di partite. Il match verrà trasmesso in esclusiva sul RaiSport+ HD, canale del digitale terrestre.

Come guardare in streaming gratis Nuova Zelanda – Irlanda

Siete fuori per un pranzo con la famiglia? Nessun problema, potete vedere Nuova Zelanda – Irlanda in diretta streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Per accedere a RaiPlay non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente essere registrati.

Per seguire in streaming gratis Nuova Zelanda – Irlanda bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere su Dirette. Si aprirà una pagina con tutti i canali della Rai disponibili in diretta e cliccando sul box di RaiSport+ HD partirà lo streaming del match.