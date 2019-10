Come vedere in TV e in streaming il Masters 1000 di Parigi

28 Ottobre 2019 - Dal 28 ottobre al 3 novembre Parigi ospita l’ultimo Master 1000 della stagione. Sui campi in cemento della capitale francese si decidono gli ultimi tennisti che parteciperanno alle ATP Finals di Londra 2019. E in lizza ci sono anche due italiani: Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

Il tennista romano occupa l’ottava posizione della classifica annuale, l’ultima utile per qualificarsi al torneo londinese. Ma per essere certo di arrivare a Londra deve raggiungere almeno i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, o sperare che Bautista Agut, Monfils e Fognini facciano peggio di lui. Nel tabellone principale del Masters 1000 di Parigi sono presenti tutti i primi 10 della classifica mondiale. Djokovic torna a disputare un torneo dopo la sconfitta subita agli US Open e anche Nadal torna a giocare dopo la vittoria del torneo del Grande Slam. Federer, invece, è già tornato a calcare i campi vincendo il torneo casalingo di Basilea. Ma ancora non ha confermato la propria presenza in Francia.

Masters 1000 di Parigi: gli orari delle partite

Da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre. A Parigi sarà una settimana di grande tennis e per non perdersi nemmeno un incontro bisogna conoscere gli orari delle partite. Da lunedì a giovedì si giocherà dalle ore 11:00 fino alla sera alle 23:00. Mentre venerdì 1 novembre inizieranno i quarti di finale: il primo incontro è fissato alle ore 14:00. La finale si gioca domenica 3 novembre alle ore 15:00.

Masters 1000 di Parigi: il tabellone degli italiani

Sono solamente due gli italiani presenti nel tabellone del Masters 1000 di Parigi: Berrettini (nuovo numero 9 della classifica mondiale) e Fognini. I due italiani sono in corsa per qualificarsi alle ATP Finals di Londra e devono andare il più avanti possibili nel Masters 1000 di Parigi-Bercy per avere qualche possibilità di volare nella capitale inglese.

Il tabellone dei due italiani non è dei più semplici. Entrambi hanno ottenuto un bye al primo turno e partiranno direttamente dal secondo. Al secondo turno Berrettini dovrà affrontare uno tra Tsonga e Rublev, due avversari forti e che renderanno difficile la vita del tennista romano. Al terzo turno, eventualmente, affronterà il russo Khachanov e ai quarti Rafael Nadal.

Fognini, invece, affronterà al secondo turno uno tra il canadese Shapovalov e il francese Simon. Al terzo turno dovrebbe trovare Zverev e in un eventuale quarto di finale Roger Federer. Un tabellone molto difficile, fin dal secondo turno.

I favoriti per il Masters 1000 di Parigi

Il Masters 1000 di Parigi – Bercy ha sempre regalato grandi sorprese. Solitamente viene utilizzato dai tennisti top in preparazione delle ATP Finals, mentre gli altri lottano per raggiungere l’ultimo posto utile per Londra. Esattamente quello che sta accadendo quest’anno con i nostri Fognini e Berrettini.

Tra i favoriti del Masters 1000 di Parigi non si possono non citare i soliti Djokovic, Nadal e Federer, anche se i primi due sono al rientro dopo gli US Open 2019. Tra i favoriti bisogna citare anche il russo Medvedev, finalista negli Stati Uniti e vincitore del Masters 1000 di Shanghai, l’ultimo giocato sul cemento. Nella rosa dei probabili finalisti c’è anche il nostro Berrettini, che sta disputando un ottimo finale di stagione e che ha raggiunto la semifinale agli US Open 2019 e al Masters 1000 di Shanghai. Un risultato del genere garantirebbe al tennista romano la qualificazione alle ATP Finals 2019.

Dove vedere in TV il Masters 1000 di Parigi

Il Masters 1000 di Parigi è un’esclusiva Sky. Per l’occasione l’emittente satellitare ha organizzato un palinsesto ad hoc dedicando due canali al torneo. Per guardare in TV il Masters 1000 di Parigi bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno (201) o SkySport Arena (204). Il torneo può essere visto in TV anche dagli abbonati a NowTV, ma bisogna avere uno smart TV o collegare al televisore uno box TV Android.

Come guardare in streaming il Masters 1000 di Parigi

Sky offre la possibilità ai propri abbonati di seguire il Masters 1000 di Parigi anche in streaming sulla piattaforma SkyGo. Per accadere al servizio bisogna essere abbonati ed essere iscritti alla piattaforma.

Per vedere il Masters 1000 di Parigi in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce di menu Canali TV. Si aprirà una nuova pagina con tutti i canali disponibili in streaming: premendo su SkySport Uno o su SkySport Arena partirà la diretta del torneo parigino.