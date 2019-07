Come vedere in TV e in streaming il Palio di Siena del 2 luglio 2019

2 Luglio 2019 - È la corsa equestre più importante più seguita d’Italia. Stiamo parlando del Palio di Siena, la giostra equestre che si disputa due volte l’anno in Piazza del Campo. Il Palio di Siena si disputa in due giorni ben precisi: il 2 luglio e il 16 agosto. La prima gara è dedicata alla Madonna di Provenzano, la seconda in onore della Madonna Assunta.

Come accade oramai da secoli, saranno dieci le contrade a scontrarsi per il Palio di Siena del 2 luglio 2019: l’Onda, la Selva, il Bruco, la Torre, la Civetta, l’Aquila, la Pantera, la Giraffa, la Chiocciola e il Drago. Sono stati assegnati anche i dieci cavalli che si affronteranno lungo il tracciato di Piazza del Campo. Presenti gli ultimi tre cavalli vincitori del Palio di Siena: Remorex, Rocco Nice e Porto Alabe. Gli appassionati che non potranno essere in Toscana, potranno guardare il Palio di Siena del 2 luglio 2019 in diretta TV e in streaming su Rai 2 e su RaiPlay: ecco come fare.

Palio di Siena del 2 luglio 2019: le contrade

Le dieci contrade che si sfideranno per il Palio di Siena 2019 per ordine di estrazione e di entrata in piazza sono:

Onda

Selva

Bruco

Torre

Civetta

Aquila

Pantera

Giraffa

Chiocciola

Drago

Palio di Siena del 2 luglio 2019: i favoriti

Nella lista dei partenti ci sono tutti e tre i cavalli che hanno vinto il Palio lo scorso anno, quando le corse disputate sono state tre a causa del Palio Straordinario dedicato al Centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale: Rocco Nice, Porto Alabe e Remorex.

Porto Alabe, cavallo vincitore del Palio del 16 agosto anche nel 2016 e nel 2017, è stato assegnato alla Civetta, mentre Rocco Nice correrà per la Torre. Remorex difenderà i colori della contrada del Drago. Le contrade favorite sono loro tre, ma attenzione alla Chiocciola che ha pescato Violenta da Clodia.

Palio di Siena del 2 luglio 2019: orario

L’inizio della manifestazione è fissato per le ore 19:00. Come ben saprete, per la partenza non c’è un’orario prefissato, ma dipende dalle dinamiche che si creeranno in Piazza del Campo.

Dove vedere il Palio di Siena del 2 luglio in TV

Il Palio di Siena della Madonna di Provenzano verrà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai. Per guardare il Palio di Siena del 2 luglio 2019 in TV bisogna sintonizzarsi su Rai 2 dalle ore 18:50.

Come guardare in streaming gratis il Palio di Siena del 2 luglio

Oltre che in TV, gli appassionati possono seguire in streaming gratis il Palio di Siena del 2 luglio 2019 su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai. Per accedere a RaiPlay bisogna essere iscritti alla piattaforma. L’applicazione di RaiPlay si può scaricare gratis dal Google Play Store e dall’App Store.

Per vedere il Palio di Siena della Madonna di Provenzano in diretta streaming gratis bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere su Dirette. Si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili in streaming e cliccando sul banner di Rai 2 partirà lo streaming del Palio di Siena 2019. L’appuntamento è per le 18:50.