Come vedere in TV e in streaming Juve - Brescia

15 Febbraio 2020 - Juventus – Brescia è una delle partite della ventiquattresima giornata di Serie A 2019 – 2020. Un match che sulla carta i bianconeri dovrebbero vincere abbastanza facilmente, dato che il Brescia è in piena zona retrocessione. Ma la Juve sta vivendo il periodo più complicato degli ultimi mesi: due sconfitte in campionato, gioco che non sembra fare passi in avanti e giocatori fuori forma e abbastanza svogliati.

Cosa sta accadendo ai bianconeri? Difficile dirlo, ma la panchina di Sarri sembra essere in bilico con una parte dello spogliatoio che non riesce a entrare in sintonia con l’allenatore toscano. La partita con il Brescia è uno snodo fondamentale della stagione: una vittoria permetterebbe di mettere a tacere le voci di queste settimane e ridare slancio ai bianconeri. Una sconfitta, invece, darebbe adito a chi vuole l’esonero di Sarri. Il Brescia arriva a Torino sapendo di dover fare un’impresa per portare a casa anche un solo punticino. Le “rondinelle” si stanno adattando ai nuovi principi di gioco di Lopez, da poco subentrato a Corini. Una partita che per mille motivi non si può perdere.

I tifosi potranno seguire Juve – Brescia in TV sul canale SkySport Serie A e in diretta streaming su SkyGo: ecco come fare.

Quando gioca Juve – Brescia

Il calcio d’inizio di Juventus – Brescia è fissato alle ore 15:00 di domenica 15 febbraio.

Come vedere in TV Juve – Brescia

Juventus – Brescia è un’esclusiva Sky. Il match può essere visto in Tv sul canale SkySport Serie A, numero 202 dell’emittente satellitare. Logicamente Juventus – Brescia può essere visto solo dagli abbonati al pacchetto Calcio.

Come guardare in streaming Juve – Brescia

Non siete in casa? Nessun problema: potete vedere Juventus – Brescia in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonato a Sky e avere un account registrato sulla piattaforma.

Per seguire in streaming Juve – Brescia bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e bisognerà selezionare SkySport Serie A. Cliccando sul pulsante Play partirà lo streaming della partita

Probabili formazioni Juve – Brescia

Juve (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Lopez