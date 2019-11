Come vedere in TV e in streaming Lokomotiv Mosca - Juventus

6 Novembre 2019 - La Juventus affronta il Lokomotiv Mosca nel quarto turno della Champions League 2019 – 2020. Un match importante per i bianconeri: con una vittoria la qualificazione agli ottavi sarebbe praticamente in tasca. Lokomotiv Mosca – Juventus si gioca questa sera alle ore 18:55 e viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky. La partita può essere vista in TV su SkySport Uno e SkySport 252 e in streaming su SkyGo.

Per la Juventus sarà una partita molto complicata, in uno stadio infuocato e che spingerà i giocatori del Lokomotiv a fare l’impresa. Pochi i dubbi di formazione per quanto riguarda Sarri: in attacco spazio al duo Higuain – Cristiano Ronaldo, mentre Ramsey dovrebbe tornare nel suo ruolo di trequartista. Pjanic guiderà il centrocampo e sarà affiancato da Matuidi e Bentancur. In difesa torna sulla fascia sinistra Alex Sandro dopo il turno di riposo contro il Torino. Il Lokomotiv cercherà di impostare una partita più offensiva rispetto all’andata, cercando di colpire la Juventus in contropiede.

A che ora gioca Lokomotiv Mosca – Juventus

Lokomotiv Mosca – Juventus si gioca alle ore 18:55 al Central Stadium Lokomotiv.

Le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca – Juventus

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bentancur; Dybala, Ronaldo.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario.

Dove vedere in TV Lokomotiv Mosca – Juventus

Lokomotiv Mosca – Juve è un’esclusiva Sky che trasmetterà il match in diretta sui canali SkySport Uno (201) e SkySport 252. La partita sarà disponibile in TV anche per gli abbonati a NowTV.

Come guardare Lokomotiv Mosca – Juventus in streaming

Lo streaming di Lokomotiv Mosca – Juventus è disponibile solamente su SkyGo, piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky ed essere iscritti al servizio.

Per vedere Lokomotiv Mosca – Juventus in streaming sull’app di SkyGo bisogna effettuare l’accesso al servizio con le proprie credenziali, premere su Canali TV e selezionare SkySport Uno o SkySport 252. A questo punto basta premere sull’icona Play e partirà lo streaming della partita.

Lokomotiv Mosca – Juventus è disponibile in streaming anche per gli abbonati a Now TV.

Se non avete un abbonamento a Sky potete seguire la diretta testuale di Lokomotiv Mosca – Juventus su Virgilio Sport.