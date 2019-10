Come vedere in TV e in streaming Medvedev - Fognini

10 Ottobre 2019 - Due italiani ai quarti di finali del Masters 1000 di Shanghai: Fognini e Berrettini. Un vero e proprio trionfo per il tennis italiano che nell’ultimo anno ha fatto dei veri e propri passi da gigante. Ad aprire la giornata sarà Fognini che se la dovrà vedere con il russo Medvedev, numero quattro al Mondo della classifica ATP e finalista agli US Open 2019.

Per Fognini sarà una partita molto complicata. Medvedev è uno specialista delle superfici veloci e aspira ad arrivare almeno in finale. Il tennista italiano è ancora in corsa per partecipare alle ATP Finals, il torneo di fine anno che si disputa a Londra e vede la partecipazione degli otto tennisti più forti al Mondo (al momento l’ultima posizione utile è occupata proprio dall’altro italiano Berrettini). Il tennista ligure dovrà giocare al meglio delle proprie possibilità e dimostrare di aver fatto il decisivo salto di qualità che gli permette di essere competitivo su tutte i campi.

Il Master 1000 di Shanghai è un’esclusiva Sky che trasmette tutto il torneo in diretta. Fognini – Medvedev potrà essere vista sul canale SkySport Arena, numero 204 della programmazione dell’emittente satellitare. Disponibile lo streaming su SkyGo.

Masters 1000 Shanghai, a che ora giocano Medvedev – Fognini

L’inizio della partita tra Fognini e Medvedev è previsto per le 6:30 ora italiana.

Come vedere in TV Medvedev – Fognini Master 1000 Shanghai

Gli appassionati di tennis che vorranno alzarsi all’alba potranno vedere i quarti di finale dell’ATP di Shanghai tra Medvedev e Fognini su SkySport Arena, canale 204 di Sky. Il collegamento dovrebbe cominciare un paio di minuti prima dell’inizio della partita.

Come guardare in streaming Fognini – Medvedev

Chi non vuole alzarsi dal letto e vedere in TV Fognini – Medvedev, potrà seguire il match in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per guardare in streaming Fognini – Medvedev quarti di finale del torneo di Shanghai 2019 bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una scheda con tutti i canali disponibili in streaming e cliccando su SkySport Arena partirà lo streaming di Fognini – Medvedev.