Come vedere in TV e in streaming Torino - Napoli su Sky e DAZN

6 Ottobre 2019 - Torino – Napoli è una delle partite più importanti della settima giornata di Serie A 2019 – 2020. I granata arrivano dalla sconfitta all’ultimo minuto contro il Parma della settimana scorsa, mentre il Napoli è stato impegnato in Champions League contro il Genk portando a casa un solo punto. Torino – Napoli è un’esclusiva Sky e verrà trasmessa in TV sul canale SkySport Serie A (202) e in streaming su SkyGo. Il match sarà disponibile anche su NowTv e Tim Vision.

Per il Napoli è un test importante: dopo le due sconfitte subite in campionato, non può permettersi altre sconfitte. E può anche approfittare dello scontro diretto tra Inter e Juventus previsto per questa sera alle ore 20:45. Carlo Ancelotti rilancia Insigne, out nelle due ultime partite, e scommette sul 4-3-3 con Callejon e Mertens a completare il trio d’attacco. In difesa spazio a Luperto che sostituisce lo squalificato Koulibaly. Il Torino deve fare a meno di Zaza e si affiderà ancora al duo Verdi – Belotti, che ben si sta comportando in questo inizio di stagione. In difesa torna Nkoulou al centro e Izzo sul centro-destra. Ansaldi e De Silvestri giocheranno sulle fasce.

Torino – Napoli: orario di inizio e dove si gioca

Il calcio d’inizio di Torino – Napoli è fissato alle ore 18:00. Si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Le probabili formazioni di Torino – Napoli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Dove vedere in TV Torino – Napoli

Torino – Napoli verrà trasmessa da Sky sul canale SkySport Serie A (202) e sarà disponibile per tutti gli abbonati. Lo studio pre-partita comincerà alle 17:00.

La partita può essere vista in TV anche dagli abbonati a NowTV e Tim Vision, ma bisogna utilizzare uno smart TV oppure un TV box Android.

Come guardare in streaming Torino – Napoli

Per i tifosi delle due squadre è disponibile anche lo streaming di Torino – Napoli su SkyGo, il servizio on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere iscritti alla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet e computer.

Per vedere Torino – Napoli in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili in streaming e selezionano Sky Sport Uno e il tasto Play partirà la diretta del match.

Gli abbonati a Now TV e Tim Vision possono guardare in streaming Torino – Napoli sull’applicazione per smartphone e tablet.

Chi non ha nessun abbonamento, ha la possibilità di seguire la diretta testuale di Torino – Napoli su Virgilio Sport.