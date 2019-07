Come vedere in TV e streaming gratis il calendario Serie A 2019-2020

29 Luglio 2019 - Oggi comincia ufficialmente la Serie A 2019-2020: negli studi di Sky ci sarà la compilazione del calendario della prossima stagione. Un appuntamento importante che prelude all’inizio del campionato fissato per il 24 agosto 2019. La stagione 2019-2020 porta con sé tante novità: non si giocherà durante le feste natalizie, mentre Roma e Lazio giocheranno l’ultima partita di campionato fuori casa a causa della partita inaugurale degli Europei 2020 che si giocherà allo stadio Olimpico.

La Lega ha pubblicato una serie di criteri che bisognerà rispettare nella compilazione del calendario della Serie A 2019-2020: nella prima giornata e nei turni infrasettimanali non ci può essere una partita tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Roma e Torino. Sono vietate le ripetizioni rispetto al calendario dello scorso anno: ad esempio la Juventus lo scorso anno affrontò la Lazio in casa alla seconda giornata, quest’anno lo potrà fare solo in trasferta.

La compilazione del calendario della Serie A 2019-2020 verrà trasmessa in diretta dagli studi di Sky. La diretta TV andrà in onda su SkySport 24 e su SkySport Serie A. Disponibile lo streaming gratis sul sito di sport.sky.it.

Compilazione calendario Serie A 2019-2020: orario

L’inizio dell’evento è fissato per le 19:00, ma la diretta televisiva comincerà alle ore 18:45.

I criteri della compilazione del calendario Serie A 2019-2020

Ci sono alcune regole da seguire durante la compilazione del calendario della Serie A 2019-2020:

Dove vedere la compilazione del calendario Serie A 2019-2020 in TV

Sarà Sky a trasmettere il calendario della Serie A 2019-2020. La diretta TV andrà in onda sui canali SkySport 24 e SkySport Serie A.

Come guardare la compilazione del calendario Serie A 2019-2020 in streaming gratis

Gli appassionati potranno vedere la compilazione de calendario Serie A 2019-2020 in streaming gratis sul sito di Sky. Non bisogna né registrarsi, né avere un abbonamento, ma solamente un dispositivo con connessione Internet.

Per seguire in streaming l’evento bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di SkySport. Dall’homepage cliccate sul banner dedicato al calendario Serie A 2019-2020 e nel giro di qualche secondo partirà lo streaming.