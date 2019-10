Dove vedere in TV e streaming la nona giornata di Serie A 2019 - 2020

25 Ottobre 2019 - Mandata in soffitta la terza giornata di Champions League ricomincia il campionato. In una settimana si giocheranno tre turni di Serie A 2019 – 2020, grazie al turno infrasettimanale. La nona giornata di Serie A non ha grandi sfide al vertice, ma tutte le squadre che lottano per lo Scudetto dovranno fare attenzione alle scorie accumulate nelle coppe europee.

La prima a scendere in campo sarà la Juventus (sabato alle ore 15:00) che affronta il Lecce in Puglia. L’Inter seguirà interessata il match, giocando contro il Parma sabato alle 18:00. Un passo falso dei bianconeri darebbe la possibilità alla squadra di Antonio Conte di balzare in testa al campionato. Sabato sera ci sarà il debutto su una panchina di Serie A di Thiago Motta: il Genoa affronta il Brescia. Domenica pomeriggio il Napoli vola a Ferrara per giocare contro la Spal (diretta su DAZN alle 15:00), mentre alle 18:00 ci sarà il big match della nona giornata di Serie A 2019 – 2020: Roma – Milan. La serata si conclude con Fiorentina – Lazio.

Per vedere le partite della nona giornata di Serie A 2019 – 2020 in TV bisogna essere abbonati a Sky e DAZN. Le due emittenti trasmetteranno rispettivamente sette e tre partite. Disponibile anche lo streaming su SkyGo e DAZN. Ecco quali partite della nona giornata di Serie A fa vedere Sky e quali DAZN.

Le partite della nona giornata di Serie A 2019 – 2020

Venerdì 25 ottobre

20:45 Hellas Verona-Sassuolo

Sabato 26 ottobre

15:00 Lecce-Juventus

18:00 Inter-Parma

20:45 Genoa-Brescia

Domenica 27 ottobre

12:30 Bologna-Sampdoria

15:00 Atalanta-Udinese

15:00 Spal-Napoli

15:00 Torino-Cagliari

18:00 Roma-Milan

20:45 Fiorentina-Lazio

Lecce – Juventus, dove vederla in TV e in streaming

La Juventus apre il sabato calcistico. I bianconeri affrontano in Puglia il Lecce di Liverani, una delle squadre sorpresa di questo inizio di stagione. La partita si gioca alle ore 15:00 allo Stadio del Mare. Per vedere Lecce – Juventus in TV bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Serie A e in streaming su SkyGo. La partita è disponibile in TV anche per gli abbonati a Now TV.

Inter – Parma, dove vederla in TV e in streaming

L’Inter scende in campo sabato 26 ottobre alle ore 18:00 contro il Parma. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Inter – Parma è uno dei match che Sky trasmette in esclusiva sui propri canali. La partita può essere vista in TV sul canale Sky Sport Serie A e in streaming su SkyGo. Match disponibile anche su Now TV.

Spal – Napoli, dove vederla in TV e in streaming

Il Napoli di Carlo Ancelotti vuole continuare a fare punti per restare attaccato al treno Juventus – Inter. La squadra partenopea affronta la Spal di Semplici a Ferrara, in un match che si preannuncia molto complicato. La partita è un’esclusiva di DAZN che trasmetterà il match sulla propria piattaforma. Spal – Napoli può essere visto in TV sul canale DAZN 1 disponibile su Sky e in streaming sull’app di DAZN.

Roma – Milan, dove vederla in TV e in streaming

Roma – Milan è il big match della nona giornata di Serie A 2019 – 2020. Nonostante Roma e Milan stiano vivendo un periodo piuttosto travagliato, restano due nobili del calcio italiano. La partita si gioca domenica 27 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. Il match è un’esclusiva Sky e può essere visto in TV sul canale SkySport Serie A e in streaming su SkyGo. Disponibile anche per gli abbonati a Now TV.

