Come vedere in TV e streaming il GP del Giappone 2019 di MotoGP

18 Ottobre 2019 - Con il motomondiale oramai assegnato, le ultime quattro gare del calendario della MotoGP 2019 servono soprattutto per vedere se Marc Marquez continuerà a dominare il campionato in ssella alla sua Honda. Nel fine settimana dal 18 al 20 ottobre 2019 si corre sul circuito di Motegi per il GP del Giappone 2019 di MotoGP, pista sulla carta favorevole alla Honda.

Le prime prove libere, però, hanno raccontato una storia differente. Il miglior tempo è stato registrato da Fabio Quartararo, il rookie che sta impressionando per costanza in questa seconda fase della stagione, a bordo della Yamaha Petronas. Alle sue spalle staccato di oltre 3 decimi si posiziona la Yamaha ufficiale di Vinales. Solamente terzo Marquez che, però, ha svolto un lavoro differente, focalizzato soprattutto sulla gara. Il favorito per la pole del GP del Giappone sembra essere Quartararo, ma il campione del Mondo è pronto a dare battaglia. Il primo italiano è Dovizioso, quarto con la Ducati, seguito da Valentino Rossi e Franco Morbidelli.

Il GP del Giappone 2019 di MotoGP è un’esclusiva Sky che trasmetterà in esclusiva le qualifiche e la gara su SkySport Uno e SkySport MotoGP. Chi non è abbonato potrà vedere in differita la gara su TV8, canale del digitale terrestre. Disponibile anche lo streaming gratis sul sito di TV8 e su SkyGo (solo per gli abbonati).

GP del Giappone 2019 di MotoGP: orario qualifiche e gara

Bisogna mettere la sveglia presto per vedere le qualifiche e la gara del GP del Giappone di MotoGP. Le qualifiche sono fissate per sabato 19 ottobre alle ore 8:05, mentre la partenza per domenica 20 ottobre alle ore 8:00 del mattina.

Qualifiche GP del Giappone 2019: sabato 19 ottobre ore 8:05

Gara GP del Giappone 2019: domenica 20 ottobre ore 8:00.

Dove vedere il GP del Giappone di MotoGP in TV

Diretta esclusiva su Sky. Il GP del Giappone 2019 è disponibile in diretta solo sui canali dell’emittente satellitare: SkySport Uno e SkySport MotoGp. Nel weekend di gara, oltre alle qualifiche e alla corsa, ci saranno collegamenti con gli esperti di Sky dal paddock.

Chi non ha un abbonamento a Sky si dovrà accontentare della differita che verrà trasmessa da TV8 sul digitale terrestre. Le qualifiche andranno in onda sabato 19 ottobre alle ore 14:00, stesso orario per la gara della domenica.

Come guardare il GP del Giappone 2019 di MotoGP in streaming su Sky

Se non volete alzarvi dal letto troppo presto, potete vedere il GP del Giappone 2019 di MotoGP in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati a Sky e avere un account registrato al servizio.

Per seguire in streaming il GP del Giappone di MotoGP su SkyGo bisogna lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali, premere su Canali TV e selezionare SkySport Uno o SkySport MotoGP. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta della gara.

Come seguire in streaming gratis il GP del Giappone 2019 di MotoGP

Non avete un abbonamento a Sky? Non vi dovete preoccupare, è disponibile lo streaming gratis del GP del Giappone 2019 sul sito di TV8. Non bisogna essere registrati e neppure pagare un abbonamento, ma solamente avere a disposizione uno smartphone con una buona connessione a Internet.

Per vedere in streaming gratis il GP del Giappone 2019 bisogna lanciare il browser del proprio dispositivo, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi l’home page. Al centro del sito partirà il media player con la diretta streaming della gara.