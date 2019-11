Come vedere in TV e streaming Napoli - Salisburgo

5 Novembre 2019 - Il Napoli sta vivendo un momento complicato: settima in campionato a 3 punti di distanza dalla zona Champions. La squadra di Ancelotti arriva da due pareggi e una sconfitta, risultati che hanno rallentato la corsa dei partenopei. In Europa, invece, il Napoli guida il proprio girone con 7 punti, davanti al Liverpool vincitore dell’ultima Champions. Napoli – Salisburgo è un’esclusiva Sky e la partita può essere vista in TV su SkySport Arena o SkySport 253. Disponibile lo streaming del match su SkyGo.

Dopo gli ultimi risultati abbastanza deludenti, De Laurentiis ha mandato la squadra in ritiro per tutta la settimana. A Castel Volturno il Napoli preparerà le prossime due partite decisive per il proseguo della stagione. Contro il Salisburgo Ancelotti schiererà la miglior formazione possibile: in difesa torna il duo Koulibaly – Manolas, mentre a centrocampo Elmas affiancherà Fabian Ruiz. In attacco due posti per tre giocatori: Lozano – Milik – Mertens. La squadra partenopea dovrà fare molta attenzione alle ripartenze veloci degli austriaci e soprattutto a Holland, capocannoniere della Champions League 2019 – 2020 a soli venti anni.

A che ora gioca Napoli – Salisburgo

Napoli – Salisburgo si gioca alle ore 21:00 allo stadio San Paolo.

Le probabili formazioni di Napoli – Salisburgo

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, L. Insigne; Lozano, Milik

Salisburgo (4-4-2): Coronel; Kristensen, Onguéné, André Ramalho, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai; Hwang Hee-Chan, Haaland

Dove vedere in TV Napoli – Salisburgo

Napoli – Salisburgo è un’esclusiva Sky: il match può essere visto in TV sui canali SkySport Arena e SkySport 253. La partita è disponibile in televisione anche per gli abbonati a NowTV.

Come guardare Napoli – Salisburgo in streaming

I tifosi partenopei hanno la possibilità di vedere Napoli – Salisburgo in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati, essere registrati sulla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per seguire la diretta streaming di Napoli – Salisburgo su SkyGo bisogna lanciare l’applicazione, premere su Canali TV e selezionare SkySport Arena (204) o SkySport 253. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Napoli – Salisburgo. La diretta online è disponibile anche per coloro che sono abbonati a NowTV.

Se non avete un abbonamento a Sky potete seguire la diretta testuale di Napoli – Salisburgo su Virgilio Sport.