Come vedere in TV e streaming Sampdoria - Juventus

18 Dicembre 2019 - Appuntamento infrasettimanale per Sampdoria e Juventus che questa sera alle ore 18:55 inaugurano la diciassettesima giornata di Serie A 2019 – 2020. Il motivo è molto semplice: i bianconeri sono impegnati domenica nella finale di Supercoppa italiana contro la Lazio che si disputa in Arabia Saudita e per problemi di calendario la partita è stata anticipata di qualche giorno.

Nell’ultima giornata di campionato la Juventus ha riconquistato la vetta, anche se a pari punti con l’Inter. I bianconeri arrivano dalla vittoria casalinga per 3-1 contro l’Udinese e vogliono portare a casa i tre punti per obbligare i neroazzurri a vincere sabato contro il Genoa. La Samp, invece, è reduce dall’ottima vittoria nel Derby contro il Genoa: tre punti che hanno allontanato i blucerchiati dalla zona retrocessione. Il cambio in panchina ha ridato sicurezza a una squadra che subiva troppi gol. Sarri non si fida dell’impegno in trasferta e metterà in campo l’undici “titolare” con Bonucci e de Ligt che tornano a guidare la difesa e la coppia Dybala – Cristiano Ronaldo in attacco. Ranieri, invece, potrebbe dare fiducia a Gabbiadini che con il suo gol ha deciso il Derby.

I tifosi possono vedere Sampdoria – Juventus in TV su SkySport Uno e su SkySport Serie A. Lo streaming del match è disponibile su SkyGo.

A che ora inizia Sampdoria – Juventus

Sampdoria – Juventus si gioca alle ore 18:55 allo stadio Luigi Ferraris.

Dove guardare Sampdoria – Juventus

La partita viene trasmessa in diretta TV da Sky sui canali SkySport Uno (201) e SkySport Serie A (202). Per vedere Sampdoria – Juventus in streaming bisogna essere abbonati a Sky e utilizzare l’app di SkyGo. Il match è disponibile anche sui canali del digitale terrestre di Sky e su Now TV, il servizio on demand di Sky.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Juventus

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.