Come vedere Inter-Borussia Dortmund in TV e streaming su Sky-Mediaset

23 Ottobre 2019 - Una partita che l’Inter non può sbagliare. Inter – Borussia Dortmund è il big match della terza giornata di Champions League. Gli uomini di Conte affrontano la squadra con cui sono in lotta per un posto negli ottavi: una vittoria oggi permetterebbe ai neroazzurri di accorciare la classifica e rilanciare le ambizioni per la qualificazione. Inter – Borussia Dortmund è un’esclusiva Sky e la partita può essere vista in TV sul canale SkySport Uno (201) e in streaming su SkyGo. Disponibile la diretta anche su Now TV.

Conte sta pensando alla migliore soluzione per sostituire a centrocampo Sensi, che sarà lontano dal campo ancora per alcune settimane. L’inter si schiererà in campo con il classico 3-5-2 con Candreva sull’out di destra e centrocampo formato da Barella-Brozovic-Gagliardini. In difesa rientra Godin. In attacco fiducia a Lautaro Martinez e Lukaku. Il Borussia Dortmund arriva a Milano con qualche problema di formazione. Non saranno in campo né Reus né Alcacer, finora due tra i migliori giocatori della squadra. Giocherà, invece, Sancho, una delle nuove stelle del calcio mondiale.

Inter – Borussia Dortmund: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Inter – Borussia Dortmund è fissato per le ore 21:00. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Classifica Gruppo F Champions League

Borussia Dortmund 4 punti

Barcellona 4 punti

Inter 1 punto

Slavia Praga 1 punto

Le probabili formazioni di Inter – Borussia Dortmund

Inter (3-5-2): Handanovic; Godìn, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Hummels, Weigl, Guerreiro; Witsel, Delaney; Hazard, Sancho, Brandt; Gotze.

Dove vedere in TV Inter – Borussia Dortmund

Bisogna essere abbonati a Sky per guardare in TV Inter – Borussia Dortmund: la partita viene trasmessa in esclusiva sul canale SkySport Uno (201). Il match è disponibile anche su Now TV: per guardarlo in TV bisogna avere uno smart TV oppure collegare al televisore un box TV Android.

Come guardare in streaming Inter – Borussia Dortmund

Inter – Borussia Dortmund è disponibile anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per entrare su SkyGo bisogna essere abbonati a Sky ed essere registrati al servizio.

Per vedere Inter – Borussia Dortmund in streaming bisogna lanciare SkyGo e inserire le proprie credenziali. Nella homepage troverete il box dedicato al match e cliccando sul tasto “Play” partirà lo streaming della partita.

La partita è disponibile in streaming anche su Now TV utilizzando l’applicazione per smartphone e tablet.

Se non siete abbonati a Sky, potete seguire la diretta testuale di Inter – Borussia Dortmund su Virgilio Sport.