Come vedere Inter - Juve in streaming e in TV su Sky o DAZN

6 Ottobre 2019 - La partita più attesa della stagione, più sentita da entrambe le tifoserie, semplicemente Inter – Juventus. La settima giornata di campionato della Serie A 2019 – 2020 ci propone il Derby d’Italia 2019, una partita che mette di fronte le prime due squadre della classifica. Inter – Juventus è un’esclusiva Sky e la partita può essere vista in TV su SkySport Uno e SkySport Serie A e in streaming su SkyGo. Il match verrà trasmesso anche da Now TV e Tim Vision.

Non è ancora una partita che può valere lo scudetto, ma Inter – Juventus arriva in un periodo particolare della stagione. L’inter è a punteggio pieno e guida la classifica, la Juventus è seconda a due punti di distacco. I neroazzurri arrivano dall’ottima prestazione contro il Barcellona, ma alla fine hanno perso per 2-1, i bianconeri, invece, hanno convinto contro il Bayer Leverkusen dimostrando di iniziare ad assimilare il gioco di Sarri. Per la partita contro la Juventus, Conte si affida alla squadra titolare: 3-5-2 con Godin- de Vrij – Skriniar in difesa e il duo Lautaro Martinez – Lukaku in attacco. Sarri, invece, schiera un 4-3-1-2 con Cuadrado terzino destro e a centrocampo il rombo formato da Pjanic, Matuidi, Khedira e Ramsey. In attacco ballottaggio Higuain – Dybala per chi dovrà affiancare Cristiano Ronaldo.

Inter – Juve: orario e dove si gioca

Il calcio d’inizio di Inter – Juve è fissato alle ore 20:45. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Le probabili formazioni di Inter – Juve

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Juventus (4-3-1-2): Szczseny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Inter – Juventus in TV

Ci sarà una copertura completa da parte di Sky per il Derby d’Italia 2019. La partita verrà trasmessa in TV sui canali SkySport Uno e SkySport Serie A. Il pre-partita dallo studio comincerà alle ore 20:00.

Il match può essere visto in TV anche dagli abbonati a NowTV e Tim Vision, ma bisogna utilizzare uno smart TV o un box TV Android da collegare al televisore.

Come guardare Inter – Juventus in streaming

Se siete fuori a cena e non volete perdervi il Derby d’Italia, potete vedere Inter – Juventus in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati e avere un account registrato sul sito di Sky.

Per guardare in streaming live Inter – Juventus bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e selezionare SkySport Uno o SkySport Serie A. A questo punto cliccate sul tasto “Play” e partirà la diretta della partita.

Inter – Juventus è disponibile in streaming anche sull’app di Now TV e Tim Vision.

Se non siete abbonati a nessuna piattaforma, potete seguire la diretta testuale di Inter – Juventus su Virgilio Sport.