Come vedere Inter - Parma in TV e streaming su Sky o DAZN

26 Ottobre 2019 - Inter – Parma è uno degli anticipi del sabato della nona giornata di Serie A 2019 – 2020. Una partita sulla carta semplice per la squadra neroazzurra, ma che può trasformarsi in un incubo se la si sottovaluta. Il Parma è una squadra che si difende molto bene e che riparte velocemente in contropiede, aiutata dalla presenza di giocatori rapidi come Gervinho e Kulusevski. Per vedere in TV Inter – Parma bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Seria A (202 del palinsesto di Sky). Disponibile anche lo streaming su SkyGo.

L’Inter arriva dalla convincente vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund che ha rilanciato le ambizioni dei neroazzurri. Ora la qualificazione agli ottavi non è più un sogno. Oggi, però, i ragazzi di Antonio Conte devono concentrarsi sul campionato per non perdere punti preziosi. Contro il Parma, l’allenatore dei neroazzurri farà un po’ di turnover per far riposare chi fino ad adesso ha giocato di più. In difesa torna Bastoni, mentre a centrocampo spazio ancora a Gagliardini al posto dell’infortunato Sensi. In attacco potrebbe esserci il debutto dal primo minuto di Esposito. Il Parma deve fare a meno di Inglese, infortunato nell’ultima di campionato. Al suo posto potrebbe giocare Cornelius, tripletta contro il Genoa, oppure Gervinho, in un attacco ultra-veloce con Karamoh e Kulusevski sulle ali.

A che ora gioca Inter – Parma

Il calcio d’inizio di Inter – Parma è fissato per le ore 18:00. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Le probabili formazioni di Inter – Parma

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Martinez, Lukaku.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Karamoh, Gervinho, Kulusevski.

Dove vedere in TV Inter – Parma

L’anticipo del sabato alle 18:00 è un’esclusiva di Sky. Per guardare Inter – Parma in TV bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Serie A (202). Il collegamento con lo studio pre-partita inizierà alle 17:00. Il match è disponibile in TV anche per gli abbonati a Now TV, ma bisogna avere uno smart TV.

Come guardare in streaming Inter – Parma

Siete a fare un aperitivo con i vostri amici? Nessun problema, potete vedere Inter – Parma in streaming con l’app di SkyGo, piattaforma on demand di Sky. Per utilizzare il servizio bisogna essere abbonati all’emittente satellitare e avere un account registrato sul sito di Sky.

Per vedere Inter – Parma in streaming bisogna lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Nella nuova finestra che si aprirà, selezionate SkySport Arena e premete sul tasto “Play”. Partirà lo streaming della partita.

Se non siete abbonati a Sky, potete seguire la diretta testuale di Inter – Parla su Virgilio Sport.