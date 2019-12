Come vedere Inter - Roma in TV e diretta streaming su Sky o DAZN

6 Dicembre 2019 - Inter – Roma è il big match della quindicesima giornata di Serie A 2019 – 2020. Si affrontano la capolista con la quarta in classifica, due tra le migliori squadre delle ultime giornate di campionato. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 del 6 dicembre e si gioca allo stadio San Siro di Milano. Il match viene trasmesso in TV su SkySport Serie A e in streaming su SkyGo, servizio disponibile solo per gli abbonati a Sky.

L’Inter arriva alla partita sulle ali dell’entusiasmo: in Champions League ha ottime possibilità di qualificarsi agli ottavi, mentre in campionato ha appena conquistato la vetta, sfruttando il pareggio casalingo della Juventus contro il Sassuolo. Antonio Conte dovrà ancora fare a meno di uomini importanti e si affiderà a Brozovic, Borja Valero e Vecino a centrocampo. Anche la Roma non è in una buona situazione. Fonseca non ha nessun attaccante titolare e si affiderà a Zaniolo, sostenuto da Pellegrini, Perotti e Mkhitaryan.

Inter – Roma: orario di inizio

Inter – Roma si gioca alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Come vedere Inter – Roma

Il match è un’esclusiva di Sky e verrà trasmesso in esclusiva sui canali di SkySport. Per guardare Inter – Roma in TV bisogna sintonizzarsi su SkySport Serie A, canale 202 dell’emittente satellitare. La partita è disponibile anche per gli abbonati a Now TV.

Per vedere Inter – Roma in streaming bisogna utilizzare SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. L’accesso è riservato agli abbonati Sky.

Le probabili formazioni di Inter – Roma

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; R.Lukaku, L.Martinez.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan, Lo.Pellegrini, Perotti; Zaniolo.