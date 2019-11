Come vedere Inter - Verona in TV e streaming su Sky e DAZN

9 Novembre 2019 - Sabato intenso per la Serie A 20191 – 2020. In calendario ci sono ben tre partite, tra cui Inter – Verona. I neroazzurri tornano in campo dopo la dolorosa sconfitta subita martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund: da 0-2 a 3-2. Un risultato che complica la qualificazione agli ottavi e che potrebbe aver lasciato delle scorie nei giocatori di Antonio Conte. Inter – Verona viene trasmessa in TV su SkySport Serie A e in streaming su SkyGo.

Per l’Inter è una partita molto importante, soprattutto per vedere in che condizioni psico-fisiche si trova la squadra. Antonio Conte dopo la sconfitta subita contro il Borussia Dortmund ha sparato a zero sulla dirigenza e sulla programmazione estiva, aumentando notevolmente il livello dello scontro. La partita di oggi contro il Verona sarà molto utile per capire se i giocatori reagiranno positivamente a quanto accaduto martedì sera. A causa degli infortuni, l’Inter scenderà in campo con l’undici tipo: 3-5-2 con in attacco la coppia Lautaro Martinez – Lukaku. Sulla fascia sinistra verrà dirottato Candreva. I neroazzurri dovranno fare molta attenzione al Verona, una delle sorprese di questo inizio di stagione. Juric, però, dovrà fare a meno di alcuni dei giocatori più rappresentativi della rosa, come Veloso e Kumbulla.

A che ora gioca Inter – Verona

Il calcio d’inizio di Inter – Verona è fissato per le ore 18:00. La partita si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Le probabili formazioni di Inter – Verona

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Candreva; Lukaku, Lautaro Martinez.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.

Come guardare in TV Inter – Verona

Inter – Verona è un’esclusiva Sky e la partita può essere vista in TV sul canale SkySport Serie A, numero 202 del palinsesto dell’emittente satellitare. La partita è disponibile in televisione anche per gli abbonati a Now TV. Lo studio pre-partita inizierà alle ore 17:15.

Come vedere in streaming Inter – Verona

Per gli abbonati a Sky è disponibile anche lo streaming del match. Per vedere sullo smartphone o sul computer Inter – Verona bisogna avere un account su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare.

Per guardare Inter – Verona in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Serie A partirà lo streaming di Inter – Verona.