Come vedere Italia - Canada in TV e streaming gratis

18 Novembre 2019 - L’Italia scende in campo contro il Canada nel primo match del gruppo G di Coppa Davis 2019. Da quest’anno il principale torneo riservato alle Nazionali di tennis cambia formato: non più spalmato su più mesi, ma tutto raccolto in una settimana (per i primi due anni si disputa a Madrid) per garantire maggior introiti pubblicitari e spettacolo. Partecipano le 18 Nazionali più forti al Mondo, divise in sei gruppi formati da tre Nazionali. Le prime sei e le due migliori secondi si qualificano ai quarti, poi semifinali e finale (domenica 24 novembre).

L’Italia non è stata molto fortunata con il sorteggio ed è finita nel girone G con Stati Uniti e Canada. Gli Stati Uniti hanno convocato Taylor Fritz, Reilly Opelka, Sam Querrey, Frances Tiafoe, Jack Sock, mentre il Canada arriva a Madrid con Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil, Brayden Schnur. Sulla carta due squadre molto competitive e che possono mettere in grande difficoltà i nostri Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andrea Seppi, Simone Bolelli. I primi due dovrebbero scendere in campo per i singolari, mentre Seppi-Bolelli dovrebbe essere la coppia per il doppio. L’Italia arriva dalla miglior stagione degli ultimi venti anni, con un tennista nei primi otto della classifica ATP e che ha disputato anche le ATP Finals (Berrettini), con un tennista in top 15 (Fognini) e con il miglior talento under 18 (Sinner, che da oggi è nelle top 80 della classifica ATP).

Italia – Canada di Coppa Davis 2019 è un’esclusiva Supertennis TV e l’incontro si può vedere in TV sia sul digitale terrestre (canale 64) sia su Sky (canale 224). Disponibile anche lo streaming gratis sul sito di Supertennis TV.

Coppa Davis 2019, Italia – Canada: orario incontri

Italia – Canada è uno dei match che segnerà il debutto della Coppa Davis 2019. Gli Azzurri capitanati da Corrado Barazzutti scenderanno in campo lunedì 18 novembre alle ore 16:00 sul campo 2 della Caja Magica di Madrid.

Il primo singolare vedrà impegnato Fognini contro Shapovalov. Il canadese è reduce dalla finale raggiunta al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Un osso duro per Fognini, che dovrà giocare al meglio delle sue possibilità. A seguire scenderà in campo Berrettini contro Auger-Alissiame, uno dei migliori giovani del circuito mondiale. I due si sono già affrontati e Berrettini ne è uscito vincitore. Il tennista romano sta vivendo un ottimo periodo, come conferma la prima vittoria ottenuta alle ATP Finals 2019. Alla fine ci sarà il doppio che potrebbe risultare decisivo. Al momento dovrebbero scendere in campo Seppi-Bolelli contro Pospisil-Schnur, ma le coppie potrebbero cambiare.

Primo singolare: Fognini-Shapovalov (ore 16:00)

Secondo singolare: Berrettini-Auger-Aliassime (a seguire)

Doppio: Seppi/Bolelli-Pospisil/Schnur (a seguire)

Dove vedere in TV Italia – Canada di Coppa Davis 2019

I diritti televisivi della Coppa Davis 2019 sono stati acquistati da Supertennis TV che trasmetterà in diretta tutti gli incontri dell’Italia e il meglio del torneo. Per guardare in TV la Coppa Davis 2019 bisogna sintonizzare il televisore su Supertennis TV canale disponibile in chiaro sul digitale terrestre (canale 64) e per gli abbonati a Sky al numero 224 della programmazione dell’emittente satellitare.

Come guardare in streaming gratis Italia – Canada di Coppa Davis 2019

Per gli appassionati di tennis che non possono seguire Italia – Canada in TV c’è la possibilità di vedere il match in streaming gratis sul sito di Supertennis TV. Non bisogna pagare nessun abbonamento né essere registrati al sito, ma basta avere una buona connessione e un dispositivo mobile.

Per vedere Italia – Canada di Coppa Davis 2019 in streaming gratis bisogna lanciare il browser del proprio dispositivo, inserire la URL di Supertennis TV e premere sul banner dedicato alla partita presente in homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming gratis di Italia – Canada.